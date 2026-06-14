Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması kapsamında Vaclav Cerny ile yolların ayrılması gündeme geldi. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ayrılığa onay verdiği belirtilirken, Çek futbolcu için eski kulübü Glasgow Rangers'ın yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması kapsamında ayrılması beklenen isimler netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon başında Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'dan transfer edilen Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Vaclav Cerny

ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Son dönemde ilk 11'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Çek futbolcunun ayrılık talebi gündemdeki yerini korurken, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun da oyuncunun durumuyla ilgili yönetime görüş bildirdiği belirtildi. İtalyan çalıştırıcının, kadro planlaması doğrultusunda Cerny'nin ayrılığına onay verdiği ve oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceğini yönetime ilettiği ifade edildi.

Vaclav Cerny

RANGERS DEVREDE

Cerny'nin takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesinin ardından eski kulübü İskoçya Premiership ekiplerinden Glasgow Rangers'ın yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. Daha önce Rangers forması da giyen deneyimli kanat oyuncusunun, İskoç kulübünün transfer gündeminde yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin ise oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı, beklentileri karşılayacak bir bonservis önerisinin gelmesi halinde transfer görüşmelerine olumlu yaklaşacağı belirtildi.

Vaclav Cerny

GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI SAĞLADI

28 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıktı. Cerny bu maçlarda 8 gol atarken 8 de asist yaptı ve toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.

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