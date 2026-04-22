Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı yıldız, Gençlerbirliği maçında ıslıklandı
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ahmed Kutucu, oyundan alındığı esnada ıslıkla protesto edildi.
Özetle DinleGalatasaraylı yıldız, Gençlerbirliği maçında ıslık...
Kaydet
Spor az önce
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile oynadığı maçta milli futbolcu Ahmed Kutucu, taraftarın protestosuna maruz kaldı.
- Ahmed Kutucu, müsabakanın ikinci devresinde yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakırken protesto edildi.
- Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuna giren Barış Alper Yılmaz, ıslıklanan Kutucu'ya alkışlayarak destek verdi.
- Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.
- Kupada RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.
BURUK VE BARIŞ ALPER ALKIŞLADI
Rams Park'taki mücadeleye ilk 11'de başlayan Ahmet Kutucu, müsabakanın ikinci devresinde yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakırken protesto edildi. Teknik Direktör Okan Buruk ve oyuna giren Barış Alper Yılmaz, ıslıklanan Kutucu'ya alkışlayarak destek verdi.
TÜM TÜRKİYE KUPASI MAÇLARINDA 11'DE ŞANS BULDU
Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de yer aldı.
Kupadaki RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ilk 11'de şans bulan Ahmed, Gençlerbirliği maçına da ilk 11'de başladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR