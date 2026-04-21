Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den 2 transfer birden: Anlaşma sağlandı!
Fenerbahçe Beko'nun, gelecek sezon öncesi Litvanya ekibi Rytas Vilnius forması giyen milli basketbolcu Ignas Sargiunas ve Baskonia'da oynayan Amerikalı basketbolcu Trent Forrest ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
Özetle DinleFenerbahçe'den 2 transfer birden: Anlaşma sağlandı...
Kaydet
Spor 50 dk önce
0:00 0:00
1x
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun ilk iki transferini şimdiden yaptı.
İKİ İSİMLE ANLAŞMA TAMAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Rytas Vilnius forması giyen milli basketbolcu Ignas Sargiunas ve Baskonia forması giyen Trent Forrest ile her konuda anlaşmaya vardı.
HEM OYUN KURUCU HEM GARD
Her iki oyuncu da hem oyun kurucu (PG) hem de şutör gard (SG) pozisyonlarında görev yapabiliyor.
OYUNCULARIN RAKAMLARI
Ignas Sargiunas, bu sezon Rytas Vilnius formasıyla yüzde 44.1 üçlük ortalamasıyla 13.1 sayı, 3 ribaund, 2.7 asist rakamlarını yakaladı. Trent Forrest ise bu sezon oynadığı 27 EuroLeague maçında 10.9 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR