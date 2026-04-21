Fenerbahçe Beko'nun, gelecek sezon öncesi Litvanya ekibi Rytas Vilnius forması giyen milli basketbolcu Ignas Sargiunas ve Baskonia'da oynayan Amerikalı basketbolcu Trent Forrest ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, gelecek sezonun ilk iki transferini şimdiden yaptı.

İKİ İSİMLE ANLAŞMA TAMAM

Trent Forrest

HEM OYUN KURUCU HEM GARD

Her iki oyuncu da hem oyun kurucu (PG) hem de şutör gard (SG) pozisyonlarında görev yapabiliyor.

OYUNCULARIN RAKAMLARI

Ignas Sargiunas, bu sezon Rytas Vilnius formasıyla yüzde 44.1 üçlük ortalamasıyla 13.1 sayı, 3 ribaund, 2.7 asist rakamlarını yakaladı. Trent Forrest ise bu sezon oynadığı 27 EuroLeague maçında 10.9 sayı, 2.8 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı.

Ignas Sargiunas

