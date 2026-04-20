"Ebedî Barış" oyunu Türk Telekom ile Devlet Tiyatroları ve AKM iş birliğiyle görme ve işitme engelliler için erişilebilir oldu.

MURAT ÖZTEKİN- "Ebedî Barış” adlı tiyatro oyunu görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı. Türk Telekom ile Devlet Tiyatroları ve AKM iş birliğiyle sürdürülen “Erişilebilir Tiyatro” projesi çerçevesinde önceki gün sahnelenen oyunda, görme engelli sanatseverler, mekân, zaman, karakterler ve sessizce gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel unsurları, diyalog aralarında aktarılan sesli tasvir uygulamasıyla detayları kaçırmadan takip etti.

Ayrıca görme engelliler oyun öncesinde gerçekleştirilen özel sahne turları sayesinde dekor ve kostümlere dokunarak sahneyle önceden tanışma fırsatı buldular.

İşitme engelli sanatseverler için ise oyunda kullanılan üst yazı uygulamasıyla diyaloglar anlık olarak yazılı şekilde ekrana aktarıldı.

Juan Mayorga tarafından yazılan ve Canan Şahin tarafından çevrilen “Ebedî Barış”, iyilik ve kötülük kavramlarını sorgulatarak seyirciyi alışılagelmedik bir dünyaya davet ediyor. Oyun boyunca “Kötü kimdir?”, “Emirleri uygulamak ve ahlaki doğruluk arasında nasıl bir seçim yapmalı?” ve “Ebedî barışı sağlamak mümkün olabilir mi?” gibi sorulara cevap aranıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası