Usta yönetmen Derviş Zaim, Yunus Emre Enstitüsü’nün İstanbul’daki merkezi Terra Santa’da sanatseverlerle buluşacak. Zaim, “Kadim Türk Sanatlarının Türk Sinemasında Temsili” başlıklı söyleşide, yerli sinemaya geleneksel sanatların nasıl yansıdığını anlatacak. “Terra Sanat Söyleşileri” çerçevesinde yapılan faaliyet, 19 Nisan Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

Derviş Zaim, filmlerinde geleneksel sanatları ele almasıyla tanınıyor. Zaim, 2000’li yıllardan itibaren hattan minyatüre, ebrudan gölge oyunlarına Türk-İslam kültüründe yeşermiş farklı sanatları beyazperdeye taşıdı.

TARİHÎ MEKÂNDA SÖYLEŞİLER

Müzikten edebiyata, gelenekten güncele uzanan geniş bir yelpazede, alanında uzman akademisyenler ve sanatçılarla her ay buluşulan “Terra Sanat Söyleşileri” ise sanatın, düşüncenin ve kültürel hafızanın izini sürmeyi hedefliyor. Her ay yapılan program, Beyoğlu’ndaki tarihî Terra Santa binasında ücretsiz olarak sunuluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası