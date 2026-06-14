Sahilde mühimmat yüklü silahlı İHA paniği! Ekipler harekete geçti
Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Kapısuyu Plajı'nda mühimmat taşıyabildiği belirtilen silahlı insansız hava aracı bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınırken, plaj tedbir amaçlı boşaltıldı.
- Bartın-Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu Plajı'nda silahlı bir insansız hava aracı görüldü.
- Güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve olası bir risk nedeniyle plaj boşaltıldı.
- İnsansız hava aracında mühimmat bulunduğu tespit edildi ve uzman ekipler müdahale hazırlığı yapıyor.
- Mühimmatın kontrollü olarak imha edilmesi planlanıyor.
- İHA'nın kaynağına ilişkin araştırmalar sürerken, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında denize düşmüş bir insansız hava aracı olabileceği değerlendiriliyor.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki bir plajda tespit edilen insansız hava aracı güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Bartın-Kastamonu sınırında yer alan Kapısuyu Plajı'nda görülen silahlı insansız hava aracının ardından jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Olası bir risk nedeniyle plaj boşaltılırken, çevredeki vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.
MÜHİMMAT BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ
İlk incelemelerde insansız hava aracında mühimmat bulunduğu belirlenirken, uzman ekiplerin güvenli şekilde müdahale etmek için çalışma başlattığı öğrenildi. Mühimmatın kontrollü olarak imha edilmesinin planlandığı belirtildi.
Yetkililer, insansız hava aracının kaynağına ilişkin araştırmalarını sürdürürken, ilk değerlendirmelere göre söz konusu İHA'nın Ukrayna-Rusya savaşı sırasında denize düşen silahlı insansız hava araçlarından biri olabileceği üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.