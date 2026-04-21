ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turu için gözler İslamabad'a çevrilirken, Tahran yönetiminin alacağı karar merak ediliyor. Pakistan, İran heyetinin İslamabad'daki görüşmelere katılımına dair resmi cevap beklendiğini bildirdi. Öte yandan İran'ın müzakerelere devam etmesi için ikna çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Pakistan, İran heyetinin ​​​​​​​başkent İslamabad'da ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılımına ilişkin resmi cevabın beklendiğini bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakere olasılığına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Tarar, İran heyetinin, taraflar arasında İslamabad'daki olası ikinci tur görüşmelere katılımına yönelik Tahran tarafından resmi cevabın beklendiğini aktardı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Tarar, Pakistan'ın arabulucu olarak İran ile temas halinde olup, "diplomasi ve diyalog" yolunu takip ettiğini vurguladı.

İran'ın, ateşkes süresinin sona ermesinden önce müzakerelere katılma kararının "hayati" olduğuna işaret eden Tarar, ülkesinin, Tahran yönetimini ikinci tur müzakerelere katılmaya ikna etme konusunda samimi çabalarda bulunduğunu kaydetti.

Pakistan, Tahran'ın cevabını bekliyor! Müzakerelerde 'ikna' çalışmaları

MÜZAKERELERDE SON DURUM

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası bölge ülkelerine yayılan savaşın ardından 8 Nisan'da ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmişti.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıklamıştı.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

İran ise bu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli olduğunu" ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.

ABD basınında ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran ile yürütülecek görüşmelere katılmak üzere bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gideceği iddia edilmişti.

