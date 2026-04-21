Ateşkesin bitmesine saatler kala bölgedeki son gelişmeleri elen ABD Başkanı, İran'da ateşkesi uzatmak istemediğini bir kez daha belirtti. İran'ın ateşkesi kabul etmekten başka seçeneği olmadığını vurgulayan Trump, "İran'a karşı yeniden harekete geçmeye hazırız." ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, CNBC yayınında ateşkese saatler kala son gelişmeleri ele aldı. İran'la ateşkesi uzatmak istemediğini belirten Trump, “İran meşru bir ülke haline gelebilir. İran’la ateşkesi uzatmak istemiyorum. Ateşkes için çok fazla zamanımız yok." dedi.

"İRAN'IN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

Hürmüz'de uyguladığı ablukaya da değinen ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı’nın kontrolü tamamen bizde. Abluka başarılı oldu. İran’la oldukça başarılı şekilde ilerliyoruz. İran’ın müzakerelere insan göndermekten başka seçeneği yok. İran konusunda güçlü bir müzakere pozisyonundayız. Sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız.” İfadelerinde bulundu.

Ateşkesin bitmesine saatler kala flaş İran açıklaması: Harekete geçmeye hazırız

"YENİDEN HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ"

ABD Başkanının açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Onların başka seçeneği yok. Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetlerini yok ettik, liderlerini yok ettik. Bu tam olarak rejim değişikliğidir. Dışarıda dolaşan sahte haberlere rağmen Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında, bunu bilin. Yeniden harekete geçmeye hazırız.

Tamamen hazırlıklıyız, ateşkes öncesine göre çok daha güçlüyüz. Ateşkesi yeniden stok yapmak için kullandık ve onlar muhtemelen biraz stok yapmışlardı.

Askerlerimiz gerçekten inanılmaz. İran'da elde ettiğimiz sonuçlar inanılmazdı. İran'a karşı harekete geçmeye hazırım ve ordum da hazır. Silahlarımız mermi ile dolu ve son derece hazırız."

İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde İsrail'i yok edeceğini söyleyen Trump, buna izin vermeyeceklerini kaydetti.

"SAVAŞI TAMAMEN KAZANDIK"

Trump açıklamalarının devamında, "Avrupa bize yardımcı olmadı. NATO, kağıttan kaplan. Dün üzerinde pek de hoş olmayan şeylerin bulunduğu bir gemi yakaladık. Belki Çin'den bir hediyeydi, bilmiyorum. Biraz şaşırdım çünkü Başkan Şi ile çok iyi bir ilişkim var sanıyordum. Ama sorun değil. Savaş böyle bir şeydir." dedi.

"İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağından emin olacağız" diyen ABD Başkanı, "Savaşı tamamen kazandık, İran'ı tamamen yenilgiye uğrattık." ifadelerinde bulundu.

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Ateşkesin bitmesine saatler kala İran ordusu, İran bandıralı bir petrol tankerinin ABD ordusunun ablukasına rağmen ülke karasularına girmeyi başardığını duyurdu. İran’ın açıklamasının ardından sosyal medyada tek cümlelik bir paylaşım yapan ABD Başkanı, “İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerinde bulundu.

