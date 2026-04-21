Ateşkesin bitmesine saatler kala İran ordusu, İran bandıralı bir petrol tankerinin ABD ordusunun ablukasına rağmen ülke karasularına girmeyi başardığını duyurdu. İran’ın açıklamasının ardından sosyal medyada tek cümlelik bir paylaşım yapan ABD Başkanı, “İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan geçici ateşkes anlaşmasının sona ermesine saatler kala Tahran-Washington arasındaki kriz de giderek tırmanıyor. ABD, Basra Körfezi ve Umman Denizinde İran limanlarına giriş yapan ya da limanlarından ayrılan gemilere yönelik ablukasını sürdürmeye devam ederken, İran hattından çarpıcı bir açıklama geldi. İran Ordusu Halka İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran bandıralı bir petrol tankerinin ABD ordusunun ablukasını aştığı belirtildi.

Ateşkesin bitmesine saatler kala İrandan ortalığı kızıştıracak hamle: Trumptan tek cümlelik paylaşım

“ABD ABLUKASINI AŞIP ÜLKE KARASULARINA GİRDİ”

Açıklamada, "ABD ordusunun uyarılarına ve tehditlerine rağmen İran petrol tankeri "Sili City", İran donanmasının operasyonel desteğiyle güvenli bir şekilde gece saatlerinde Umman Denizi'nden geçtikten sonra İran karasularına girdi" ifadeleri kullanıldı. Petrol tankerinin İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı aktarıldı.

TRUMP'TAN TEK CÜMLELİK MESAJ

İran’ın söz konusu açıklamalarının ardından, sosyal medya platformu Truth Social’da tek cümlelik bir mesaj yayınlayan ABD Başkanı, "İran ateşkesi çok sayıda kez ihlal etti" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKESİN UZATILMASI İHTİMALİ 'OLDUKÇA' DÜŞÜK"

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, İran’la ateşkes süresi dolmadan anlaşmaya varılmaması halinde ateşkesin uzatılmasının "oldukça düşük bir ihtimal" olduğunu söylemiş, anlaşma kesinleşene kadar Hürmüz Boğazı’nın da kapalı kalacağını duyurmuştu.

İran tarafının Pakistan’daki görüşmelere katılmayacağı yönünde çıkan haberlere rağmen Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance’in Pakistan’a gideceğini ve İran ile müzakerelerin ikinci turunun başlamasının planlandığını belirtmişti.

