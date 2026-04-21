ABD-İran arasındaki 2 haftalık ateşkesin süresi dolarken, dünyanın gözü İslamabad’da yapılması beklenen 2. tur müzakerelere çevrildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyetin bugün Pakistan’a gitmesi beklenirken, İran müzakere heyetinin İslamabad'a ulaştığı kaydedildi.

ABD Başkanı tarafından 7 Nisan’da ilan edilen 2 haftalık ateşkesin süresinin bu gece dolması bekleniyordu. Ancak Trump, dün Bloomberg’e verdiği demeçte, ateşkesin "Washington saatiyle Çarşamba akşamı" sona erdiğini düşündüğünü ve bir anlaşmaya varılmaması durumunda ateşkesi uzatmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söyledi.

Ateşkesin bitimine saatler kala dünya, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan 2. tur müzakereler için nefesini tuttu.

İRAN TARAFINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR, ABD’DEN YEŞİL IŞIK

Tahran heyetinini görüşmelere katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, ABD heyetinin görüşmeler için yola çıkacağı bildirildi. ABD basınından Axios’un Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmeler için bugün Pakistan’a gidecek.

Axios’un iddiasına göre, Beyaz Saray, İran görüşmelerine bir heyet gönderme konusunda Pazartesi günü bekledi, yeşil ışık ise gece saatlerinde geldi. Öte yandan Vance’e Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA KRİZ ZİRVEDE

Ateşkes görüşmelerinin gölgesinde ABD-İran hattındaki kriz tırmanarak devam ediyor. İran'ı Hürmüz ablukasıyla tehdit eden ABD Başkanı Trump, "Bir anlaşma olana kadar Hürmüz Boğazı'nda ablukayı kaldırmayacağız. Bu İran'ı tamamen mahvediyor. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar." dedi.

"UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ"

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını iddia etti.

İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun bu tesislerden çıkarılmasının zaman alacağına işaret eden Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadelerine yer verdi.

"YENİ KOZLARIMIZI OYNAMAYA HAZIRIZ"

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" ifadelerinde bulundu.

İRAN HEYETİ İSLAMABAD'DA!

Bölgeden alınan son bilgilere göre, İran müzakere heyeti, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı. ABD basınından Axios, İran'ın son dakikaya kadar görüşmeler konusunda kararsız olduğunu öne sürdü.

Haberle İlgili Daha Fazlası