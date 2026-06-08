Orta Doğu’da nisan başından bu yana devrede olan “kırılgan ateşkes” sürecinde ilk defa füzeler fırlatıldı. ABD’den gelen itidalli açıklamalar piyasalarda şimdilik sert fiyatlamaları engelliyor. Cuma günü 92,80 dolardan kapanan petrol, yeni haftaya 96 doların üzerinde başlıyor. Geçen haftayı sert düşüşle 4.328 dolardan tamamlayan ons altın ise TSİ 06:00 itibarıyla 4.315 dolardan fiyatlanıyor. ‘Misilleme’ riskine karşılık borsalar da düşüyor…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin yeniden tırmanması, piyasalarda yeni haftanın da gergin başlamasını beraberinde getirdi. İsrail’in Lübnan’a saldırmasının ardından İran’ın da İsrail’i füzelerle hedef alması, petrol fiyatlarında yükselişi tetikledi.

Geçen hafta 92,80 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde 96,00 doların üzerine yöneldi. Fiyatlarda %3,5’in de üzerinde artış gözlemleniyor.

ATEŞKES SÜRECİNDE BİR İLK

Bu arada ABD-İsrail ve İran arasında nisan başından bu yana devrede olan ateşkes sürecinde, ilk defa İran tarafından İsrail’e füze fırlatıldı. İsrail’in misilleme yapabileceği riskine dikkat çekilirken, böyle bir ihtimal halinde çatışmaların uzayabileceği ve ateşkesin de son bulabileceği yönündeki endişeler arttı. ABD-İran müzakereleri sırasında İsrail, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmaya devam etti. Tahran ise ABD ile yapılacak bir anlaşmasının Lübnan'ı da içermesini talep ediyor ve İsrail'in oradaki saldırılarının görüşmeleri tehlikeye attığı konusunda uyarıyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

Son gelişmelerin ardından dikkatler bir yandan ABD’ye de çevrilirken; Başkan Donald Trump’ın, son füze saldırılarının müzakerelere “kesinlikle yardımcı olmayacağını” söylediği, ancak İsrail Başbakanı Netanyahu’dan da “misilleme yapmamasını” talep edeceği belirtiliyor. Trump, “İsrail de İran da kendi saldırısını yaptı. Başkasına ihtiyacımız yok. İran ile nihai bir anlaşmaya yakınız. Şu anda yaşananlar yüzünden bunun suya düşmesini istemiyorum” görüşünü aktardı.

Piyasalarda jeopolitik tansiyon! Petrol yükseldi, altın ve borsalar düştü

ALTIN FİYATI BASKI ALTINDA

Öte yandan geçen hafta %-4,7 gibi yüksek oranda değer kaybeden ve 4.328 dolardan kapanış yapan ons altın fiyatı, yeni haftaya da Orta Doğu baskısıyla giriş yaptı. İlk işlemlerde ons 4.300 dolara geriledi. TSİ 06:00 itibarıyla ons, 4.315 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı. İç piyasalarda 8 Haziran 2026 gram altın fiyatı haftaya 6.390 TL’den başladı.

Piyasalarda jeopolitik tansiyon! Petrol yükseldi, altın ve borsalar düştü

PETROLDE BEKLENTİLER

ABD’den gelen itidalli mesajların piyasalarda daha sert fiyatlamaların önüne geçtiğini ifade eden analistler “Petrol için 100 dolar seviyesi hem psikolojik hem de teknik anlamda kritik. Fiyatlar şu anda bu seviyenin altında. Ancak bir misilleme ve çatışmaların daha da şiddetlenmesi halinde petrolün de buna daha hızlı tepki verebileceğini görebiliriz, piyasa şu anda bu konuya odaklandı” görüşünü aktarıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarının ise geçen hafta zaten sert düştüğünü ve önemli destek seviyelerine çekildiğini aktaran analistler “Orta Doğu’daki gerilim kadar bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verileri de altın için kritik öneme sahip. FED’den faiz indirimi beklentilerinin bu yıl neredeyse ortadan kalkması sarı metali baskılarken; ABD’de geçen hafta güçlü gelen istihdam verilerinin ardından bu hafta enflasyon rakamları da tahminleri aşarsa, bu, altın için iyi bir hikâye olmaz” uyarısında bulunuyor. Ons için önemli bir seviye olan 200 günlük ortalama bugün itibarıyla 4.430 dolara yakın seyrediyor. Satış baskısının azalması için, altın tekrar 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması gerektiği vurgulanıyor.

Piyasalarda jeopolitik tansiyon! Petrol yükseldi, altın ve borsalar düştü

BORSALAR DA DÜŞÜYOR!

Bu arada küresel borsalarda da jeopolitik gerilimler sebebiyle risk iştahı geriledi ve yeni hafta satış baskısı ile başladı. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri oldukça aşması, dolar endeksinin 100 seviyesine yönelmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 4,5’yi aşması da küresel hisse senetlerini etkiliyor. TSİ 05:45 itibarıyla Japonya borsasında kayıplar %-3,8 ve Güney Kore’de %-5,1 seviyesinde gerçekleşti. Çin ve Hong Kong borsalarında da düşüşler gözlemlenirken, Avrupa borsalarının göstergesi niteliğinde olan “Stoxx Europe 600” endeksi vadeli işlemlerde %-0,8 civarında negatif seyrediyor.

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