Sıfır Atık Forumu 2026'da Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları uluslararası katılımcılardan övgü aldı. Ürdün Prensesi Dana Firas, Sıfır Atık hareketinin küresel ölçekte örnek olduğunu belirtirken, forum kapsamında yeni uluslararası iş birliklerinin temelleri atıldı.

Ürdün Prensesi ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Dana Firas, Türkiye’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin ‘çok ilham verici’ ve ‘vizyoner’ olduğunu vurguladı. Foruma daveti dolayısıyla Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 BM Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’a teşekkür eden Firas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın forumun açılışındaki konuşmasından etkilendiğine işaret etti.

Firas “Çünkü kendisi (Emine Erdoğan), Sıfır Atık hareketinin Anadolu bilgeliğini, geleneksel bilgiyi modern hayata taşıdığını söyledi. Ben de tam olarak buna inanıyorum ve bu yüzden buradayım” dedi. Firas, Türkiye’nin vizyon ve kararlılığına işaret ederek “Türkiye’nin, atalarımızdan öğrenerek gerçekten denenmiş bilgileri modern hayata taşımanın önemini gösterdiğini düşünüyorum. Bu, tarih ve mirasla dolu, toprağa ve köklerine derinden bağlı insanlara sahip, kadim bir ülke için beklenen bir şey. Bundan dolayı bu girişimle gurur duymalısınız, çok ilham verici ve çok vizyoner” diye konuştu.

Orta Doğu’nun atık yönetimi konusunda önemli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu belirten Firas “Gerçekten bu tüketim kültürünün ötesine geçmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin ve başarılarının bölge ülkeleri için önemli bir örnek teşkil ettiğini dile getiren Firas “Tüketim biçimimizi, üretim şeklimizi, doğal kaynaklarımızı nasıl yönettiğimizi ve yalnızca gezegenimizle değil birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuzu da yeniden düşünmeliyiz” dedi.

Sıfır atık yaklaşımının kültürel ve zihinsel dönüşümü de gerektirdiğini vurgulayan Firas, şöyle konuştu: Sıfır atık gündemi sadece attığımız şeyleri yönetmekle ilgili değil, gerçekten kalkınma, kültür, kaynaklar, insanların bir araya gelmesi, iş birliğiyle ilgili. İşte birlikte böyle ilerleyeceğiz ve bu forumda çok iyi sergilediğiniz deneyimlerden ders çıkaracağız.

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2030’A KADAR 20 MİLYAR $’IN ÜZERİNDE YATIRIM YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Enerji üretiminden binalara, sanayiden ulaştırma ve tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz. Enerji tüketiminde yüzde 16 azalma sağlamayı, 100 milyon ton emisyonun önüne geçmeyi hedefliyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında enerji verimliliği alanında yaklaşık 7,6 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirdik. Bu yatırımlar 4,6 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve 14,3 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladı" dedi.

SIFIR ATIK FORUMU YENİ ORTAKLIKLARA KAPI ARALADI

Sıfır Atık Vakfının koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Forumu 2026'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile birçok ülkeyle iş birliğinin geliştirilmesi için anlaşmalar imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin uluslararası ölçekte son derece önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Forumun verimli geçtiğine işaret eden Yumaklı "Forum kapsamında çok verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik, yeni iş birliklerinin temellerini attık ve mevcut ilişkilerimizi daha da güçlendirdik" değerlendirmesini yaptı.

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