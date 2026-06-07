Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda yaptığı konuşmada iklim krizinin küresel bir tehdit haline geldiğini vurguladı. Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi sayesinde 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını, ekonomiye ise 365 milyar liralık katkı sağlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nda yaptığı konuşmada çevre, iklim değişikliği ve atık yönetimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Forumun Türkiye'nin çevre diplomasisindeki yükselen konumunun göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, 183 ülkeden temsilcilerin katıldığı organizasyonun somut ve uygulanabilir çözümler üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 sürecine dikkat çeken Erdoğan, sıfır atık yaklaşımının iklim eyleminin merkezinde yer aldığını ifade etti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL, İKLİM KRİZİ"

İklim konusunun savaşlar ve küresel salgınlar kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, sorunun yalnızca "iklim değişikliği" olarak değil, "iklim krizi" olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Sanayi devriminden bu yana çevre sorunlarının giderek derinleştiğini belirten Erdoğan, bilinçsiz tüketim alışkanlıkları ve israfın küresel ölçekte büyük risk oluşturduğunu kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"83 ülkeden 120 'ye aşkın bakanı 200 'ün üzerinde belediye başkanını, 500'den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere, 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum Türkiye'nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir.

Forumun bir diğer özelliği de yalnızca teorik düzeydeki tartışmalara değil somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklanmasıdır.

Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 taraflar konferansına giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak sıfır atık şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur.

İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte hava kirliliğinden, gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına, atık yönetiminden, doğal afetlere iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkar edilemez bir hakikattir.

Fakat şu gerçeği de burada açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir.

"43 MİLYON ÇOCUK AÇLIĞIN PENÇESİNDE"

Dünyadaki gelir ve refah dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Erdoğan, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı verilerine göre 43 milyon çocuğun açlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Her yıl üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiğini ifade eden Erdoğan, milyonlarca çocuğun açlığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir kesmi teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yayınladığı rapora göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır.

Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın üçte biri yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.

Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan, forumun açılışında gündeme getirdiği Pasifik okyanusunun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan 1,6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki çöpten kıta sorununun hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir.

Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023'te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının eğer önlem alınmazsa 2050'de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor"

"90 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANILDI"

Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarında önemli adımlar attığını belirten Erdoğan, 2017 yılında Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü söyledi.

Erdoğan, proje kapsamında elde edilen sonuçları şöyle sıraladı:

Ekonomiye 365 milyar lira katkı sağlandı.

90 milyon ton atık geri kazanıldı.

613 milyon ağacın kesilmesi önlendi.

180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.

2 trilyon litre su tasarrufu sağlandı.

270 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildi.

60 milyar litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi.

Hedef: 2035'te yüzde 60 geri kazanım oranı

2017 yılında yüzde 13 seviyesinde bulunan geri kazanım oranının 2025 itibarıyla yüzde 37,53'e yükseldiğini açıklayan Erdoğan, bu oranı 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası