Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu belirtildi. Bayındır'ın geleceği hakkında konuşan eski hocası Mustafa Kaplan, oyuncunun Ederson'un yerini alabileceğini söyledi.

Ankaragücü'nde milli eldiven Altay Bayındır ile birlikte çalışan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Altay için devrede olduğunu belirten Kaplan, "Kaleci Altay Bayındır'ı Ankaragücü'nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray'a karşı şans verdim. 6 gol yedi. Bir daha oynatma dediler. Arkasında durdum. Bugün Manchester'da. Şu anda Beşiktaş zaten istiyor ama Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor. Ederson'un yerine gelecek sezon Altay'ı izleyebiliriz." diye konuştu.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

20 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Senne Lammens transferine kadar Manchester United'da dönem dönem kaleyi koruyan Altay Bayındır, bu sezon 6 maçta süre buldu. Güncel piyasa değeri 7 milyon avro olarak gösterilen 28 yaşındaki file bekçisinin, kulübü Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bir yıl opsiyonu bulunan İngiliz ekibinin, Altay ile yollarını ayırmaya karar verdiği ve transferde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

F.BAHÇE'DEN 5 MİLYON AVROYA ALINDI

Manchester United, 2023'te Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır'ın bonservisi için 5 milyon avro ödemişti.

BEŞİKTAŞ'TA KALE YERLİLERE EMANET

Siyah beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Ersin Destanoğlu ile de yola devam etme kararı aldı. Son dönemde performans olarak yükselişe geçen ve hocasının güvenini boşa çıkarmayan Ersin’e yeni mukavele teklif edilecek. Bu iki hamleyle de Altay-Ersin rotasyonuyla Beşiktaş'ta kale yerlilere emanet edilecek.

