Fenerbahçe'de 26 Nisan akşamı oynanacak Galatasaray maçı öncesi Marco Asensio'nun durumu merak ediliyor. Dizindeki ödem azalan İspanyol yıldız, henüz takımla çalışmalara başlamazken; derbi kararının netleşeceği tarih belli oldu. Kayserispor ve Rizespor maçlarında riske edilmeyen Asensio, Konyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası mücadelesinin kadrosuna da alınmadı.

Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü Galatasaray'a karşı deplasmanda kazanarak, iddiasını sürdürmek istiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertlilerde gözler derbi öncesi Marco Asensio'ya çevrildi. Beşiktaş derbisinin başında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen İspanyol yıldızın durumu belirsizliğini koruyor.

ÖZEL PROGRAM

HT Spor'da yer alan habere göre; sağlık ekibi tarafından özel program uygulanan 30 yaşındaki futbolcu, dizindeki ödemin azaldığı ancak henüz bireysel ya da takımla antrenmanlara başlamadığı öğrenildi.

Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde 24'üncü dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

SON ANTRENMANDA NETLEŞECEK

Sağlık ekibi, Asensio’yu Galatasaray derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcarken; deneyimli oyuncu için nihai karar, derbi öncesi yapılacak son antrenmanlarda gerçekleştirilecek denemelerin ardından verilecek.

