Fenerbahçe'nin, 2020 yılında 21 milyon euro bonservisle Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, transferi tamamlamak için Mallorca ile pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor.

Kadrosunda 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında santrfor bulunmayan ve bu nedenle sert eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi bir numaralı transfer hedefi Vedat Muriqi. Sarı-lacivertli kulübün, İstanbul'a dönmeye sıcak bakan 31 yaşındaki eski golcüsüyle ön protokol niteliğinde anlaşma imzaladığı konuşuluyor.

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olan Vedat Muriqi, bu sezon Mallorca'da 2507 dakika süre aldı.

MALLORCA'NIN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı santrfor için Mallorca ile masaya oturup bonservis pazarlıkları yapmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibinin kapıyı 10 milyon euro bonservis bedelinden açacağı ifade edildi.

Muriqi, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi.

BARCELONA DA DEVREDE

Muriqi, La Liga gol krallığı yarışında 23 golü bulunan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından 21 golle 2'nci sırada yer alıyor.

Bu sezon görev yaptığı 30 maçın 29'unda ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli forvet için İspanyol devi Barcelona'nın da devreye girdiği öğrenildi.

