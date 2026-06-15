Evde Bakım maaşı ödemeleri ve evde bakım maaşı sorgulama ekranı, haziran ayı ödemelerinin başlamasıyla birlikte hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Evde Bakım Yardımı kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplara aktarılmasıyla birlikte vatandaşlar ödeme durumlarını nasıl kontrol edebileceklerini araştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Evde Bakım Yardımı ödemelerinde yeni dönem başladı. Bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen destek kapsamında ödemeler hesaplara aktarılırken, gözler sorgulama ekranlarına çevrildi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlamasının ardından vatandaşlar ödeme durumlarını çeşitli yöntemlerle kontrol edebiliyor. En çok tercih edilen yöntemlerin başında e-Devlet sistemi geliyor. Hak sahipleri, e-Devlet kapısı üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmetine giriş yaparak güncel ödeme bilgilerine ulaşabilir.

Evde Bakım maaşı sorgulama ekranı! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Sorgulama işlemi için kullanıcıların T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli oluyor. Sistem üzerinden ödeme tarihi, ödeme durumu ve diğer bilgilere erişilebiliyor.

Evde bakım maaşı sorgulaması SMS yöntemiyle de yapılabiliyor. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazarak 4747 numarasına SMS gönderebiliyor. Gönderilen mesajın ardından hesap bakiyesi ve ödeme bilgileri kısa mesaj olarak iletiliyor.

Evde Bakım maaşı sorgulama ekranı! Hesaplara yatırılmaya başlandı

EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,1 milyar liralık kaynağın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Evde Bakım maaşı sorgulama ekranı! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelediklerini belirten Göktaş, bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak, aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarının altını çizdi.

Bakan Göktaş'ın verdiği bilgilere göre halihazırda 516 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Hak sahibi başına yapılan aylık ödeme tutarı ise 13 bin 878 lira olarak uygulanıyor.

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