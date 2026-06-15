İstanbul'un sembol yapılarından Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Marmara Denizi'ne bakan üç cephede iş iskeleleri kaldırıldı.

İstanbul'un tarihi ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli ilerleme sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tarihi yapının Marmara Denizi'ne bakan üç cephesindeki restorasyon ve konservasyon uygulamaları tamamlandı.

Tamamlanan çalışmaların ardından cephelerde bulunan iş iskeleleri kaldırılırken Haydarpaşa Garı'nın özel mimari detayları yeniden görünür hale geldi.

İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu.

İSTANBUL'A YENİ BİR KÜLTÜR VE SANAT ALANI KAZANDIRACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, Haydarpaşa Garı'nda yürütülen çalışmalara dair şu ifadeleri kullandı:

“Haydarpaşa Garı’nda yürüttüğümüz kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Marmara Denizi’ne bakan üç cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak iskeleleri kaldırdık. İstanbul’un simge yapılarından Haydarpaşa, yıllar sonra yeniden tarihi silüetteki yerini almaya başladı. Bu eşsiz mirası özgün kimliğini koruyarak geleceğe taşıyor; tamamlandığında İstanbul’a yeni bir kültür ve sanat alanı kazandıracak projeyi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

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HAYDARPAŞA GARI'NDA NELER OLDU?

2010 yılında büyük bir yangın meydana geldi. Yangının çıktığı gün binada çatı katının yalıtım ve tamiratını kapsayan lokal bir onarım faaliyeti yürütülüyordu. Ancak bu çalışma sırasında yaşanan ihmaller, tarihi yapıyı büyük ölçüde tahrip eden bir yangının çıkış sebebi oldu.

Yangının ardından restorasyon çalışmalarına hemen başlanamadı. Hukuki prosedürler ve çeşitli tartışmalar sebebiyle fiili restorasyon çalışmaları ancak 2015 yılının sonlarında başlatılabildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda, 7 Aralık 2015 tarihinde TCDD tarafından tarihi binanın kapsamlı restorasyon ve tadilat çalışmaları resmen başlatıldı.

Böylece yangın sonrası yeniden ayağa kaldırma sürecinin en önemli aşaması başlamış oldu.

ARKEOLOJİK KEŞİFLER

Gar sahasında Marmaray entegrasyonu ve ray yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kazılar sırasında, antik Khalkedon (Kadıköy) kentine ait önemli arkeolojik kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini kapsayan liman yapıları, sur kalıntıları, mezarlar ve binlerce sikke içeren geniş bir arkeolojik sit alanının ortaya çıkması, çalışmaların seyrini doğrudan etkiledi.

TARİHİN EN KAPSAMI RESTORASYONLARINDAN BİRİ

Döneminin seçkin mimari eserleri arasında yer alan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmalarının yanı sıra güçlendirme, teşhir-tanzim ve çevre düzenleme uygulamaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Tarihi yapının tamamını kapsayan çalışmalarla gar binasının özel karakterinin korunarak geleceğe taşınması hedefleniyor.

Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar, tarihi yapının tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde titizlikle devam ediyor.

Yangında tamamen yok olan tarihi ahşap çatı, özel mimari formuna sadık kalınarak yeniden inşa edildi.

Yapım sürecinde çelik makas sistemleri ve yangın geciktirici uygulamalar kullanıldı.

Yapının simgelerinden biri olan büyük dış saat de aslına uygun biçimde restore edilerek yeniden çalışır hale getirildi.

Restorasyonun son aşamalarında binanın iç mekânları özel karakterine kavuşturuldu. Özellikle bekleme salonu, eski Yeşilçam filmlerinde görülen tarihi görünümüne yeniden erişti.

Dış cephedeki hasarlı taşların yenilenmesinde, Kocaeli-Yerebatan bölgesindeki özel bir ocaktan temin edilen orijinal Lefke taşı (kumtaşı) kullanıldı.

Ayrıca taş işçilikleri, mikro kumlama temizlikleri ve yapının en dikkat çekici unsurlarından olan vitray pencerelerin konservasyon çalışmaları da başarıyla tamamlandı.

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KALDIRILAN KORKULUKLAR YENİDEN YERİNE TAKILACAK

Restorasyon çalışmaları sırasında Haydarpaşa Garı'nın bazı balkon korkulukları ve bağlantılı mimari elemanlarında detaylı incelemeler yapıldı.

Uzun yıllar boyunca denizden gelen tuz, nem ve hava şartlarına maruz kalan bu bölümlerde yıpranma, çatlaklar ve malzeme kayıpları tespit edildi.

Bu nedenle söz konusu korkuluklar, daha sağlıklı ve kontrollü bir şekilde onarılabilmeleri için yerlerinden sökülerek atölye ortamına taşındı. Burada temizlik, bakım, konservasyon ve gerekli onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar tamamlandığında korkuluklar özel formu ve tarihi özellikleri korunarak yeniden yerlerine monte edilecek. Eksik veya zarar görmüş bölümler ise yapının özel malzemesi ve mimari karakteriyle uyumlu şekilde tamamlanacak.

Tüm uygulamalar, Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda ve uzman ekiplerin gözetiminde yürütülüyor. Amaç, Haydarpaşa Garı'nın tarihi dokusunu koruyarak gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarılması.

YENİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK

Haydarpaşa Garı'nda devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir gezi alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor.

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