Yeni haftanın ilk gününde gözler proje okulları atama sonuçlarına çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, Proje okulları 2026 atamaları haziran ayının ortasında yapılacak. Peki, proje okulları atama sonuçlar ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel program ve proje uygulayan okullara yapılacak öğretmen atamalarında gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 proje okulları öğretmen atama sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarının özel proje okulu kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren, "Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu"nu yayımlamıştı. Kılavuzda öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları için 16 Haziran 2026 tarihi işaret edildi.Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecek. Yöneticilerin görevlendirme işlemleri ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

Proje okulları 2026 atama haftasına girildi! Proje okulları atama sonuçlar ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

Ataması/görevlendirilmesi yapılanların, atama/görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecek. Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklar.

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