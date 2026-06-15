İstanbul’da hafta sonu etkili olan yağışlı havanın ardından yeni haftayla birlikte sıcaklıklar yeniden yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan son meteorolojik verilere göre, kentte hafta ortasına kadar yaz havası etkili olacak. Ancak Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi ve sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor.

HAFTA ORTASINA KADAR YAZ HAVASI ETKİLİ OLACAK AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da haftanın ilk üç günü yağış beklenmiyor. Kent genelinde gökyüzünün çoğunlukla az bulutlu ve açık olacağı, sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerine çıkarak 29-31 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Pazartesi günü öğle saatlerinde 29 dereceye ulaşan sıcaklıkların Salı günü 30 dereceye, Çarşamba günü ise 31 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Bu süreçte şehir genelinde herhangi bir yağış tahmini bulunmuyor.

PERŞEMBE GÜNÜ İTİBARIYLA HAVA DEĞİŞİYOR Perşembe gününden itibaren ise Balkanlar üzerinden gelen serin hava kütlesinin etkisiyle İstanbul’da sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Parçalı bulutlu havayla birlikte en yüksek sıcaklığın 28 dereceye gerilemesi bekleniyor.

CUMA VE CUMARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI Asıl yağışlı sistemin ise Cuma günü itibarıyla etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre: 19 Haziran Cuma: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 18-27 derece aralığında seyretmesi, metrekareye 2-5 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. 20 Haziran Cumartesi: Yağışların etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 17-27 derece arasında değişirken, yağış miktarının 3-7 kilogram/metrekare seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

YETKİLİLERDEN UYARI AKOM, Perşembe gününden itibaren etkisini gösterecek serinleme ve beraberindeki yaz sağanaklarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Yağışlı havanın Pazar günü itibarıyla etkisini kaybederek yerini yeniden parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. İstanbul’da önümüzdeki günlerde yaşanacak bu hızlı hava değişimi nedeniyle özellikle ani yağışlara karşı dikkatli olunması isteniyor.

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