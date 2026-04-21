Fenerbahçe'de Sadettin Saran, oyunculardan söz aldı: O kupa gelecek
Ligde rotadan çıkan Fenerbahçe’de Başkan Saran yeni hedef koydu. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk yarışında tökezlemesinden sonra takımla bir konuşma yapan Saran, “Kalan maçları kazanın, Türkiye Kupası’nı da alın” talimatını verdi.
- Başkan Sadettin Saran, takımla yaptığı toplantıda Süper Lig şampiyonluğu hedefinin zorlaştığını ancak Türkiye Kupası'nın kendilerine bağlı olduğunu ifade etti.
- Saran, sezonu eli boş kapatmamak için en azından bir kupa beklediğini söyledi.
- Oyunculara, ligde kalan tüm maçları kazanmaları yönünde moral verdi.
- Başkanın desteği sonrası oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldıracaklarına ve kalan tüm maçları kazanacaklarına dair söz verdi.
- Saran, kalan tüm maçlarda galibiyet isteyerek takımdan formaya yakışanı yapmalarını istedi.
MEHMET EMİN ULUÇ - Esas hedefi olan Süper Lig şampiyonluğunda umudu tükenme noktasına gelen Fenerbahçe; gerçekçi hedef Türkiye Kupası’na kilitlendi. Başkan Sadettin Saran, bugün çeyrek finalde Konyaspor’a konuk olacak takımla yaptığı toplantıda net ifadeler kullandı. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Saran, sahadaki mücadelenin artmasını gerektiğini vurgularken, “Şampiyonluk yarışında ipler artık bizim elimizde değil. Ancak Türkiye Kupası’nda her şey bize bağlı. Sezonu eli boş kapatamayız. Sizden en azından bir kupa bekliyorum. Bu camia için son derece önemli” dedi.
TAKIMDAN SÖZ ALDI
Sadettin Saran, Rizespor beraberliğinin şokunu hâlâ atlatamamış görünen oyuncuları, “Henüz biten bir şey yok. Bize yakışan sonuna kadar mücadele etmek. Sonuç ne olursa olsun, ligde kalan tüm maçları kazanmanızı istiyorum. Bunu başaracak güce sahibiz” sözleriyle moral aşıladı. Sezonu güçlü bir duruşla bitirmenin yeni dönem için kritik önem taşıdığının altını çizen Saran, takıma güvendiğini belirtti. Başkanın bu desteği sonrası oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldıracaklarına ve kalan tüm maçları kazanacaklarına dair söz verdi.
YAKIŞANI YAPIN
Sadettin Saran, “Biz Fenerbahçe’yiz, sonuna kadar mücadele ederiz. Bu formaya yakışanı yapın” sözleriyle kalan tüm maçlarda galibiyet istedi.
DERBİYİ UNUTUN!
Domenico Tedesco, oyuncularına “Ligi unutun” uyarısı yaptı. “Rize maçı geride kaldı, Galatasaray mücadelesine ise daha var” ifadesinde bulunan İtalyan, “Bizim için en önemli sınav Konya karşılaşması. Kazanmamız gereken bir maç, bizi bekleyen bir kupa var” diye konuştu.