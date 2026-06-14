Türkiye karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Ange Postecoglou, Avustralya'nın başarısını "tesadüf değil" sözleriyle değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, takımın mücadele gücü, disiplinli oyunu ve gençlere verilen fırsatların sonuca doğrudan etki ettiğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'da, eski teknik direktörlerden ve Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan Ange Postecoglou karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, takımın ortaya koyduğu performansın sürpriz olmadığını belirterek alınan sonucun planlı ve disiplinli bir oyunun ürünü olduğunu ifade etti.

Postecogloudan Avustralya mesajı: Galibiyet tesadüf değil

"EN AZ ŞAŞIRAN KİŞİ BENİM"

Avustralya futbolunu ve oyuncu yapısını yakından tanıdığını dile getiren Postecoglou, takımın sahaya yansıttığı mücadele gücüne dikkat çekti. Avustralyalı teknik adam, "Muhtemelen en az şaşıran kişi benim. O soyunma odasında Avustralya ruhunun nasıl olduğunu biliyorum. Bu galibiyet tesadüf değil. Oyuncular belirlenen taktik doğrultusunda sahaya çıktı ve disiplinli bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

Postecogloudan Avustralya mesajı: Galibiyet tesadüf değil

GENÇ KALECİYE ÖVGÜLERDE BULUNDU

Karşılaşmada ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan kaleci Patrick Beach'in performansına da değinen Postecoglou, "Patrick Beach ilk Dünya Kupası maçından büyük bir özgüven kazandı. Tony Popovic de bundan ve ayrıca doğru kararlar verdiğine dair oyuncularından da güven aldı" sözleriyle takım içerisindeki güven ortamının güçlendiğini belirtti.

Postecogloudan Avustralya mesajı: Galibiyet tesadüf değil

Tony Popovic'in genç oyunculara yaklaşımını da değerlendiren Postecoglou, Avustralyalı teknik adamın genç futbolculara forma vermekten çekinmediğini vurguladı. Popovic'in kariyeri boyunca genç isimlere fırsat tanıyan bir teknik direktör profili çizdiğini ifade eden Postecoglou, bu anlayışın takımın geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.

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