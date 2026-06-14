Postecoglou'dan Avustralya mesajı: Galibiyet tesadüf değil
Türkiye karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından konuşan Ange Postecoglou, Avustralya'nın başarısını "tesadüf değil" sözleriyle değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, takımın mücadele gücü, disiplinli oyunu ve gençlere verilen fırsatların sonuca doğrudan etki ettiğini söyledi.
- Postecoglou, Avustralya futbolunu ve oyuncu yapısını yakından tanıdığını belirterek takımın mücadelesinin tesadüf olmadığını söyledi.
- Oyuncuların belirlenen taktik doğrultusunda sahaya çıktığını ve disiplinli bir performans sergilediğini ifade etti.
- İlk kez Dünya Kupası'nda oynayan kaleci Patrick Beach'in büyük bir özgüven kazandığını belirtti.
- Tony Popovic'in genç oyunculara forma vermekten çekinmediğini ve bu anlayışın takımın geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'yi 2-0 mağlup eden Avustralya'da, eski teknik direktörlerden ve Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan Ange Postecoglou karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, takımın ortaya koyduğu performansın sürpriz olmadığını belirterek alınan sonucun planlı ve disiplinli bir oyunun ürünü olduğunu ifade etti.
"EN AZ ŞAŞIRAN KİŞİ BENİM"
Avustralya futbolunu ve oyuncu yapısını yakından tanıdığını dile getiren Postecoglou, takımın sahaya yansıttığı mücadele gücüne dikkat çekti. Avustralyalı teknik adam, "Muhtemelen en az şaşıran kişi benim. O soyunma odasında Avustralya ruhunun nasıl olduğunu biliyorum. Bu galibiyet tesadüf değil. Oyuncular belirlenen taktik doğrultusunda sahaya çıktı ve disiplinli bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.
GENÇ KALECİYE ÖVGÜLERDE BULUNDU
Karşılaşmada ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan kaleci Patrick Beach'in performansına da değinen Postecoglou, "Patrick Beach ilk Dünya Kupası maçından büyük bir özgüven kazandı. Tony Popovic de bundan ve ayrıca doğru kararlar verdiğine dair oyuncularından da güven aldı" sözleriyle takım içerisindeki güven ortamının güçlendiğini belirtti.
Tony Popovic'in genç oyunculara yaklaşımını da değerlendiren Postecoglou, Avustralyalı teknik adamın genç futbolculara forma vermekten çekinmediğini vurguladı. Popovic'in kariyeri boyunca genç isimlere fırsat tanıyan bir teknik direktör profili çizdiğini ifade eden Postecoglou, bu anlayışın takımın geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.