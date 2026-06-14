Harry Kewell'dan Türkiye maçı sözleri: Avustralya pek çok kişiyi susturdu!
Galatasaray'da 2008-2011 yılları arasında forma giyen Avustralyalı eski yıldız Harry Kewell, ülkesinin A Milli takımımız karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
- Harry Kewell, "İnsanları susturmanın en iyi yolu sahada performans göstermek" dedi.
- Avustralya'nın galibiyetiyle birçok kişiyi susturduğunu ifade etti.
- Kewell, daha önce Galatasaray forması da giymişti.
Profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında nokta koyan Harry Kewell, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan ve Avustralya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Türkiye karşılaşmasını yorumladı.
"İNSANLARI SUSTURMANIN EN İYİ YOLU"
Bir dönem Galatasaray'ın başarısı için mücadele eden 47 yaşındaki Avustralyalı eski oyuncu, ülkesinin A Milli Takım karşısındaki galibiyetinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dünya Kupası'nda kritik hesaplama: 'Bizim Çocuklar'a son 32 biletini getirecek detay
Kariyerinde Leeds United, Liverpool, Melbourne Victory, Al-Gharafa ve Melbourne Heart formaları da giyen Harry Kewell, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada performmans göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu" şeklinde konuştu.