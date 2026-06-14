Galatasaray'da 2008-2011 yılları arasında forma giyen Avustralyalı eski yıldız Harry Kewell, ülkesinin A Milli takımımız karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında nokta koyan Harry Kewell, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynanan ve Avustralya'nın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Türkiye karşılaşmasını yorumladı.

Harry Kewell, Galatasaray formasıyla 2008 yılında TFF Süper Kupa kazanmıştı.

"İNSANLARI SUSTURMANIN EN İYİ YOLU"

Bir dönem Galatasaray'ın başarısı için mücadele eden 47 yaşındaki Avustralyalı eski oyuncu, ülkesinin A Milli Takım karşısındaki galibiyetinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kariyerinde Leeds United, Liverpool, Melbourne Victory, Al-Gharafa ve Melbourne Heart formaları da giyen Harry Kewell, "Futbolda şunu bilmelisiniz ki, insanlar konuşmaya başladığında onları susturmanın en iyi yolu sahada performmans göstermek. Ve bu gece Avustralya pek çok kişiyi susturdu" şeklinde konuştu.

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