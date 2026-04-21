Süper Lig'deki Çaykur Rizespor beraberliği sonrası istenmeyen adam ilan edilen Ederson'un taliplerinin olduğu ancak yüksek maaşı nedeniyle transferin sorun olduğu belirtildi.

Çaykur Rizespor maçının 90+8. dakikasında büyük bir hata yapan ve şampiyonluk yarışında akılalmaz yara açan Ederson istenmeyen adam konumunda.

YÜKSEK ÜCRETİ SORUN

Kaleci değişikliğine gitmek isteyen sarı lacivertlilerde Brezilyalı kaleciye Avrupa’dan talipler var ama yüksek ücreti sebebiyle herkes geri adım atıyor. F.Bahçe’de 11 milyon avro kazanan Ederson’a en yüksek maaş teklifi 3 milyon avro.

EDERSON KIZAĞA

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya’ya konuk olacak Fenerbahçe’de tedavileri süren Alvarez, Asensio, Nene yok. Kupada Ederson’u kızağa çekecek Tedesco, kaleyi Mert’e emanet edecek. Stoper ikilisinde Skriniar’a cezası sona eren Oosterwolde eşlik edecek. Tedesco Cherif’i yedek soyundurup Talisca’yı en uca çekecek, on numarada İsmail görev yapacak.

ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ

Ligde hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, tek maç üzerinden oynanacak bu turda deplasmanda Konyaspor ile 20.30’da karşı karşıya gelecek. Ozan Ergün’ün yöneteceği müsabaka atv’den ekranlara gelecek.

