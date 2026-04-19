Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor beraberliği sonrası kaleci Ederson’un hatası gündem oldu. Eleştirilerin odağındaki Brezilyalı file bekçisi için Al-Hilal’in devrede olduğu ve sarı-lacivertlilerin 15-20 milyon euro bonservis beklediği öne sürüldü.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaleci Ederson'un yaptığı hata konuşuluyor. Müsabakanın 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti ve sarı lacivertliler zirve yolunda kritik 2 puan kaybetti.

Birçok taraftar ve futbol otoritesinin yoğun eleştirilerine maruz kalan Ederson için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sözcü'ye göre Fenerbahçe'de gözden düşen Brezilyalı file bekçisine Al-Hilal talip.

20 MİLYON TALEP EDİLİYOR

Suudi Arabistan ekibinin transfer etmek istediği Ederson'un Fenerbahçe'den ayrılığının yakın olduğu haber detayında yer aldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin deneyimli eldiven için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis talep ettiği aktarıldı. Söz konusu rakamın gelmesi halinde Fenerbahçe'nin teklifi kabul edip Ederson ile vedalaşacağı belirtildi.

Brezilyalı kalecinin Fenerbahçe ile 2+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SADETTİN SARAN'A MESAJ ATMIŞTI

Ayrıca dün yapılan Yüksek Divan Kurulu'nda hatasıyla gole sebebiyet veren kaleci Ederson'un takım arkadaşlarından özür dilediğini anlatan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Oyuncularımız dün gece çok üzgündü. Efsane oyuncular dediğiniz oyuncuların zamanında soyunma odasında nasıl güldüklerini gördük. Dün takımın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz dün grupta 'Bütün sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum.' mesajı gönderdi. Federasyon ve MHK'nin bu konuda gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bizim için kaybettik demek kolay. Bu takımı ben kurmadım demek kolay, dağılıp gitmek kolay. Tam da bu yüzden yeniden ayağa kalkıp yeniden savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası