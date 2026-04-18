Sadettin Saran, Ederson'un Whatsapp mesajını açıkladı
Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hatayla, 2 puana sebep olan kaleci Ederson'un Whatsapp grubundaki paylaştığı mesajı açıkladı.
Fenerbahçe'de taraftarların tepki gösterdiği ve eleştirilerin hedefi olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Çaykur Rizespor maçının ardından takımdan özür diledi.
ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK KAYIP
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 2-1 önde götürdüğü maçtan son dakika golüyle 2-2 beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı.
Sadettin Saran'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı: VAR devreye girmedi, ağır bedel ödedik
EDERSON'UN PAYLAŞTIĞI MESAJI AÇIKLADI
Yüksek Divan Kurulu'nda hatasıyla gole sebebiyet veren kaleci Ederson'un takım arkadaşlarından özür dilediğini anlatan Saran, "Oyuncularımız dün gece çok üzgündü. Efsane oyuncular dediğiniz oyuncuların zamanında soyunma odasında nasıl güldüklerini gördük. Dün takımın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz dün grupta 'Bütün sorumluluk benim, hepinizden özür diliyorum.' mesajı gönderdi. Federasyon ve MHK'nin bu konuda gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bizim için kaybettik demek kolay. Bu takımı ben kurmadım demek kolay, dağılıp gitmek kolay. Tam da bu yüzden yeniden ayağa kalkıp yeniden savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
NE OLDU?
EDERSON BOŞA ÇIKTI
Müsabakanın 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Kaleci Fofana'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson, boşa çıktı. Sagnan'ın aşırtma kafa vuruşunda top ağlara gitti ve sarı lacivertliler zirve yolunda kritik 2 puan kaybetti.