Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada hem şampiyonluk yarışındaki kararlılıklarını vurguladı hem de yaşanan puan kayıpları ve hakem kararları üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çok sert eleştirilerde bulundu.

"DÜN DÜNDE KALDI, BUGÜN KAFAMIZI KALDIRMAK ZORUNDAYIZ"

Yaşanan puan kaybının ardından camiadaki üzüntüyü paylaştığını belirten Başkan Sadettin Saran, "Görüşlerini ve önerilerini söyleyen tüm divan kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm yorumlar bizim için çok değerli. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları görebileceğimiz kritik bir döneme geldik. Kadın Voleybol takımımız, final serisini son maça taşıdı. Bu mücadele ile hepimize büyük gurur yaşatan takımımızı yürekten kutluyorum. Son maçta da aynı inanç ve kararlılıkla sahada olacaklarına inancım tam. Kadın Basketbol Takımımızın EuroLeague kupasını 3. kez kazanacağına inanıyorum. Sezon boyunca birlikte sevindik, birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Takımlarımız sonuna kadar yarışmaya ve her kupaya talip olmaya devam edecek! Tüm takımlarımıza, sporcularımıza, teknik ekiplerimize sezon kalanında başarılar diliyorum. Bu camianın beklentisini taşıyan tüm sporcularımız sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek ve gerekeni yapacaktır." diyerek Fenerbahçe'nin sportif hedeflerinin altını çizdi.

"BİRÇOK FENERBAHÇELİ GECEYİ UYKUSUZ GEÇİRDİ"

Sözlerine dün akşamki maça dair hislerini paylaşarak devam eden Saran, "Dün bizi çok üzen bir sonuç yaşadık. Hiç uyumadık. Kolay değildi, uzun süre stadyumdan çıkamadık. Birçok Fenerbahçeli bu geceyi uykusuz geçirdi, aynı bizim gibi. Çok üzüldük. Elimizin ucuna kadar gelen bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan böyle günleri kolay atlatamıyor. Bu camia, bu duyguları ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı, bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. 4 maç var. Şimdi yeniden başlama zamanı. Hala ne umudundan bahsediyoruz diyen olabilir, bu duygunun ne kadar gerçek olduğunu biliyoruz, biz bu inancı sadece bugün değil, en zor zamanlarda da yaşadık. Puan farkı 7'yken, dün maç öncesi de aynı yerdeydik. Bugün de aynı yerdeyiz." dedi.

Fenerbahçeli oyuncuların yediği golün ardından yaşadığı üzüntü

"UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ OLMAYAN POZİSYONDA FAUL VERİLDİ"

Maçın hakem yönetimini ve VAR sistemini eleştiren Sadettin Saran, "Dün akşam yaşanan gol pozisyonu... Gol pozisyonunun öncesinde faulle uzaktan yakından ilgisi olmayan pozisyonda faul verildiğini gördük. VAR devreye girmedi. O pozisyon sonucunda gelen bir golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde herkes için adalet eşit mi? Yeter! Kimsenin emeğinin, alın terinin bu kadar kolay yok sayılmasına izin veremeyiz! Sustuğumuzu düşünebilirsiniz ama biz ne sustuk ne geri durduk! Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlerde hesabını sorduk." şeklinde konuştu.

"MHK BİZE BİR AÇIKLAMA BORÇLU"

MHK ve TFF'ye yönelik tepkisini sürdüren Saran, "Yaşananlarla ilgili gereken görüşmeleri yaptık. Her seferinde aynı şeyleri duyduk; 'Haklısınız.' O zaman niye devam ediyor! MHK'nın, bize bir açıklama borcu var. Federasyon başkanına çağrı yapıyorum. Arka planda haklısınız demek yetmez. Sezon başından bu yana hakemlerle ilgili tartışmalara girmemeye dikkat ettik ama bu görmezden gelinecek bir nokta değil." ifadelerini sarf etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

"PES ETMEK KOLAY, YENİDEN SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Futbolcuların yaşadığı duygusal çöküşe ve mücadele azmine değinen Başkan Saran, "Dün futbolcularımızın bir ağlamadığı kaldı. Kalecimiz, dün Whatsapp grubuna, 'Tüm sorumluluk benim' yazdı. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor! Federasyon ve MHK'nın da bu konuda yapması gerekenleri bekliyoruz. Kaybettik, bu takımı ben kurmadım demek, dağılıp gitmek kolay ama yeniden savaşmak, ayağa kalkmak zorundayız! Bu duygunun bizi dağıtmasına izin vermeyeceğiz. 4 maçımız kaldı. Son dakikaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." sözlerini kullandı.

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ"

Sadettin Saran, iddia edilen seçimle ilgili ise "Bu göreve bir sözle geldik. Bu kulübü şampiyon yapmak için geldik. Eğer bu görevi gerçekleştiremezsek, yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. İki başkan arasına 27 sene girmesi beni rahatsız ettiği için devreye girdim ben Fenerbahçe için... Koltuk sevdalısı değiliz biz" açıklamalarını yaptı.

