Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı: 27 milyar TL’yi aştı
Fenerbahçe’de mali tablo netleşti. Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklanan verilere göre sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 27,2 milyar TL’ye ulaştı. Gelir-gider dengesinde açık dikkat çekerken, kısa vadeli yükümlülüklerin yüksekliği finansal baskının sürdüğünü ortaya koydu.
Fenerbahçe Olağan Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30'da başladı. Toplantıda konuşma yapan Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.
Dönen varlıklar 5 milyar 351 milyon TL, duran varlıklar 21 milyar 942 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 27 milyar 293 milyon TL olduğunu aktaran Mehmet Vodina, bu dönemde fiili gelirlerin 16 milyar 301 milyon TL, giderlerin 19 milyar 123 milyon TL olduğunu açıkladı.
Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin 8 milyar 997 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcun 27 milyar 293 milyon TL olduğunu söyledi.