Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı saat 10.30'da başladı. Fenerbahçe'nin sahasında aldığı 2-2'lik şok beraberlik, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Mahmut Uslu arasındaki diyaloğa da yansıdı.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısı gerçekleştiriliyor. Dün akşam Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Yüksek Divan Kurulu'na çevrildi.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ SÖZ ALABİLİR

Yönetimin bu konuda net bir açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan son mali rapora yönelik eleştirilerinin de gündeme gelmesi beklenirken, başkan vekili Murat Salar’ın finansal tabloya dair kapsamlı bir sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca eski başkanlardan Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın da söz almaları bekleniyor.

"İPLER BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30'da başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Şekip Mosturoğlu şampiyonluk şansı hakkında "Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak devam ediyor olsa da ipler maalesef artık bizim elimizde değil. İnisiyatif dün gece itibariyle artık rakibimize geçmiş durumda" sözlerini kullandı.

Diğer branşların aksine futboldaki başarılarına dikkat çeken Mosturoğlu, "Kendi kendimize bütün samimiyetimizle sormamız gereken soru, bana göre şu olmalıdır: Yarıştığımız diğer bütün branşlarda ezici bir üstünlüğe sahipken neden futbolda bu seviyelere gelemiyoruz?" dedi.

Olumsuz sonuçların faturasının tek bir isme kesilemeyeceğinden bahseden Şekip Mosturoğlu, "Bu olumsuz sonuçların bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk bir kişiye, bir gruba indirgenemez. Ancak kabul edelim ki, yaşadıklarımız bu sezona has bir durum değildir. Bu durumun tek sorumluluğu 7 aydır görevde olan bu yönetimde değildir." şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM SALONA GELDİ

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda bulunmak üzere salona geldi. Aziz Yıldırım'ın salona girdiği esnada Mahmut Uslu ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın kendisine sorduğu "İyi misin?" sorusuna "Nasıl iyi olayım ki?" şeklinde cevap veren Uslu, Yıldırım'ın "Niye?" sorusunun ardından "Abi akşamdan sonra iyi olma ihtimalimiz yok ki" diyerek karşılık verdi.

"FİNANSAL GELİŞİMİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "Fenerbahçe'nin 9 aylık konsolide bilançosu, Futbol AŞ'nin değil, 2.7 Milyar TL olarak oluştu. 21 Eylül 2025 tarihi itibariyle, Fenerbahçe'nin nakit akış açığı yaklaşık 190 milyon euro idi, bugün bu, mayıs ayına kadar 27 milyon euro'ya indi. 163 Milyon Euro'luk nakit akış açığı kapandı. Kulübümüz 21 Eylül'den 18 Nisan'a kadar 340 milyon euro sporcu, bonservis, kredi, cari ödeme yapmıştır. Kalan 1.5 ayda 40 milyon euro daha ödeme yapmamız gerekiyor. Sportif başarı ile birlikte gelirleri arttırmak en büyük hedefimiz. Finansal gelişimi de tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

