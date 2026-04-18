Domenicı Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarı önünde 90+8'de yediği golle Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı ve Galatasaray'dan liderliği devralma şansını kaçırdı. FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, sarı-lacivertlilere yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında 2-1 öne geçmesine karşın uzatmanın son saniyelerinde kaleci Ederson ve Çağlar Söyüncü'nün büyük hatasından yediği golle 2-2'lik beraberliğe razı oldu.

Ahmet Çakar

"ARTIK 'YAPI' FALAN DEMESİNLER"

Yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde maçı değerlendirirken; sarı-lacivertli camianın hakem hatalarına tepki göstermek yerine Chobani Stadyumu'nda bu sezon ikinci defa galip durumdayken 2 puan bırakmasına vurgu yaptı.

Fenerbhaçeli futbolcular, Kadıköy'de 90+8'de gelen Rizespor golü sonrası büyük üzüntü yaşadılar.

"Açıklaması yok" başlıklı yazıdan bir bölüm şöyle:

Dün gece yaşananları yaşayan bir takım yani Fenerbahçe bundan sonra asla yapı, kapı, hakemler, federasyon filan demesin… Biz ya 'futbol aptalıyız ya da lanetli bir takımız' desinler. Bunun açıklaması olamaz. Tıpkı Kasımpaşa maçı gibi, tıpkı Alanyaspor maçı gibi, galipken uzatmaların son saniyelerinde gol yiyip puan kaybetmek ancak Fenerbahçe'ye nasip oluyor. Kabul edilemez. İddia ediyorum uzatmalarda Sadettin Saran ve yönetimi, çaycı ve masör sahada olsalar puan kaybetmezlerdi.

