Fenerbahçe'de 1992-1999 yılları arasında forma giyen, şimdilerde yorumculuk yapan İlker Yağcıoğlu, eski takımının sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçı yorumladı. Yağcıoğlu, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'yu sert sözlerle hedef aldı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak, liderlik koltuğunu Galatasaray'dan alma şansını kullanamadı. Yorumcu İlker Yağcıoğlu, 90+8'de gelen golle sarı-lacivertli ekibin adeta yıkıldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YER!"

TRT Spor canlı yayınında konuşan Yağcıoğlu, "Sözün bittiği yer... Ne diyeyim? Hakikaten kaldım öyle. Rizespor, rahat konumda olan bir takım. Samet Akaydin, kırmızı kart görmese belki... Fenerbahçe, yine 10 kişi takımdan gol yedi. Bu, Fenerbahçe'ye yaramıyor demek ki. Ne diyeyim? Hakikaten ne diyeyim?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

İlker Yağcıoğlu

"SOYUNMA ODASINA GİTMESİN"

60 yaşındaki eski milli futbolcu, "Tedesco orada oturuyor, kalsın soyunma odasına falan da gitmesin. Çıkardığı takıma bakıyorsun, yaptığı değişikliklere bakıyorsun, oynattığı oyuna bakıyorsun. Rizespor, uzun süre maçı önde götürdü. Fenerbahçe'nin 80'inci dakikaya kadar pozisyonu yok. Biz bunları söylediğimiz zaman vatan haini oluyoruz değil mi? Geçen hafta Fenerbahçe 4-0 kazandı maçı. Nasıl kazandı? 45+1'de Kante attı. Onun haricinde Brown'ın bir pozisyonu var. Başka hiçbir şey yok. Fenerbahçe, bu tarz oynayan takımlara karşı üretemiyor. Bunu hep söylüyorum! Bunu baştan beri söylüyorum. Üretemediğini yine gördük. Bu maça bakıyorum, yine hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ara transfer döneminde deneyimli bir forvet alınmamasına tepki gösteren Yağcıoğlu, "Sidiki Cherif diye bir adamı santrfor olarak alıp, yoluna devam edersen şampiyonluk falan bekleme! Hiç kimse de kusura bakmasın. Sen yolluyorsun 30 gol atmış beğenmediğin En-Nesyri'yi, Jhon Duran problemlidir nedir bilmiyorum. Bir tane santrfor alamıyor musun? Koskoca Fenerbahçe takımını sen Cherif'in santrforluğuna ve yarışı onunla götürmeye mi bırakıyorsun? Böyle bir şey yok! Bir ara Rizespor 5 dakika pas yaptı ya! Rizespor 5 dakika pas yaptı Fenerbahçe'nin sahasında! 1-0 geridesin, deplasmanda olan Rizespor senin sahanda pas yapıyor, sen de buna izin veriyorsun! Ondan sonra diyorsun ki: 'Şampiyon olacağım, gideceğim Galatasaray'ı Seyrantepe'de yeneceğim" Bu oyunla mı yeneceksin? Yok ağabey!" dedi.

Domenico Tedesco

"MUSABA'NIN NE SUÇU VAR"

Fenerbhaçe formasını uzun yıllar giyen eski oyuncu, "Kerem golü attığında oyunu falan bırakacaktım, oyunla ilgili bir şey söylemeyecektim. Ligin son 5 haftası artık. Fenerbahçe, liderliği kaçırdı. Bunun ötesi mi var? İkinci gol tamamen Ederson'a yazar. Başka hiçbir şeye yazmaz. Tamamen Ederson'un hatası. Bu kadar maçta skoru tutamazsan nasıl şampiyon olacaksın? Neyle şampiyon olacaksın? Bir tarafta Nene, bir tarafta Kerem, önde Cherif oynuyor. Bu üçlü seni şampiyonluğa mı taşıyacak? İsmail'in, Musaba'nın ne suçu var? Sana golü o attırdı. Çocuğu yok ettin! Tedesco bilmem ne kursunun birincisiymiş! Gitsin kurs hocalığı yapsın. Baştan beri kafamda soru işareti vardı, hiçbir zamanda çok övmedim. Yaptığı yanlışlar da öyle böyle değil! Bu takımı santrforsuz kim bıraktıysa birinci suçlu o. Hakikaten şaka gibi! Cherif'i Anadolu takımlarına sunsan oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Alırlar mı almazlar mı bilmiyorum ve sen ona güveniyorsun. Bravo hocam ya vallaha bravo. Cherif'i birinci santrfor olarak görüyorsan" sözlerini sarf etti.

