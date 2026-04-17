Fenerbahçe'de Ederson'a büyük tepki: 'Gönderilmesi lazım!'
Süper Lig'de Ederson'un son saniyedeki büyük hatasıyla Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, Brezilyalı file bekçisine büyük tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, son saniye golüyle 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı ve Karadeniz ekibinin ikinci golünde hatalı çıkan kaleci Ederson taraftar tepkisine neden oldu.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 2-1 önde götürdüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
- Karadeniz ekibinin ikinci golünde kaleci Ederson hatalı bir çıkış yaptı.
- Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar Ederson'u ıslıkla protesto etti.
- Eski futbolcu ve yorumcu Elvir Balic, Ederson'un hatalı çıkışının puan kaybına sebep olduğunu belirtti ve Fenerbahçe'nin Ederson'u göndermesi gerektiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 2-1 önde götürdüğü maçtan son saniye golüyle 2-2 beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı.
Karadeniz ekibinin ikinci golünde hatalı bir çıkışa imza atan Ederson, maçın ardından sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Fenerbahçeli tribünler, Brezilyalı file bekçisi Ederson'u maç sonu ıslıkla protesto etti.
"FENERBAHÇE'NİN EDERSON'U GÖNDERMESİ LAZIM"
Müsabakayı yayıncı kuruluşta değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu Elvir Balic ise "Fenerbahçe'nin Ederson'u göndermesi lazım! 20 metreye çıkıyorsun, ne yapıyorsun! Bu puan kaybının sebebi Ederson! Kazandırdığı da çok az maç var, hatta hiç yok!" diye konuştu.
