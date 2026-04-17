Süper Lig'de Ederson'un son saniyedeki büyük hatasıyla Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, Brezilyalı file bekçisine büyük tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 2-1 önde götürdüğü maçtan son saniye golüyle 2-2 beraberlikle ayrıldı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Karadeniz ekibinin ikinci golünde hatalı bir çıkışa imza atan Ederson, maçın ardından sarı lacivertli taraftarların tepkisine maruz kaldı.

Fenerbahçeli tribünler, Brezilyalı file bekçisi Ederson'u maç sonu ıslıkla protesto etti.

Fenerbahçe'de Ederson'a büyük tepki: 'Gönderilmesi lazım!'

Müsabakayı yayıncı kuruluşta değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu Elvir Balic ise "Fenerbahçe'nin Ederson'u göndermesi lazım! 20 metreye çıkıyorsun, ne yapıyorsun! Bu puan kaybının sebebi Ederson! Kazandırdığı da çok az maç var, hatta hiç yok!" diye konuştu.

