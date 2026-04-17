Zirve yarışında lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye kadar indiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Ligde son 3 maçını kayıpsız geçen sarı lacivertliler, Karadeniz ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Ligin geride kalan 29 haftalık bölümünde 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil-mavili ekip ise ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 36 puanla 8'inci sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

Ligde son 3 maçını kazanan Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

Brown - Talisca

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda yer alıyor.

DERBİ ÖNCESİ 7 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

RİZESPOR 8'İNCİ SIRADA BULUNUYOR

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroda bulunmayan Hojer, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak. Sakatlığı bulunan Zeqiri'nin ise kadroda olmayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, bugün İstanbul'a hareket edecek.

