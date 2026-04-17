Katalan devi Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi düşük maliyetinden dolaylı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin devre arasında takıma katmak istediği ancak Mallorca'nın izin vermemesi nedeniyle transferini hazirana bıraktığı Vedat Muriqi'ye dünya devi Barcelona talip oldu.

ALVAREZ'İN ALTERNATİFİ VEDAT

Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi, Julian Alvarez transferinde zorluk yaşanması ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde duruyor. Bu doğrultuda Mallorca forması giyen Muriqi'nin düşük maliyetli bir seçenek olarak öne çıktığı öne sürüldü.

Vedat Muriqi

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Haberde, 31 yaşındaki golcünün fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve La Liga tecrübesi nedeniyle Barcelona'nın aradığı forvet profiline uygun olduğu ve şu ana kadar oyuncunun temsilcisiyle resmi bir temas kurulmadığı ancak durumunun yakından takip edildiği aktarıldı. Barcelona'nın aynı profil doğrultusunda Alexander Sorloth seçeneğini de değerlendirdiği ifade edildi.

Vedat Muriqi

"FENERBAHÇE OCAK AYINDA BENİ İSTEDİ"

Eski takımı Fenerbahçe ile ismi hala geçen Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ocak ayında Fenerbahçe, Pablo Ortells ile görüştü. Bana teklif olduğunu söyledi ama kulüp için imkansızdı. Ben de kararı kulübe bıraktım. Eğer kulüp kazanacaksa gidebilirdim, ihtiyaç varsa kalırdım. Sonunda devam etme kararı alındı." ifadelerini kullanmıştı.

