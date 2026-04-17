Bayern Münih'ten Temmuz 2022'de 45 milyon euro bonservis karşılığında Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Fenerbahçe dahil birçok Avrupa ekibiyle adı anılan 37 yaşındaki Polonyalı forvet, İspanyol ekibindeki geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu konuşulan Barcelona'nın yıldız santrforu Robert Lewandowski, Polonya basınından TV3'e verdiği röportajda, hakkında çıkan Juventus ve Milan iddialarını değerlendirdi.

"BARCELONA NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BİLİYOR"

İspanyol kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski, transfer için daha vaktinin olduğunu belirterek, "Biraz daha zamanımız var. Kulüp ne düşündüğümü biliyor ve ben de düşünmek için zaman buldum" şeklinde konuştu.

Robert Lewandowski'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro

"HER GÜN YENİ BİR HABER ÇIKMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

Bu sezon 40 maçta görev yapan ve 17 gol, sahada kaldığı 2028 dakikada 3 asistlik skor katkısı veren Lewandowski, "Teklifler ve geleceğim hakkında konuşmak istemiyorum. Kalan maçlar ve atılacak goller daha önemli. Basında her gün yeni bir şey çıkması önemli değil. Önümüzde birkaç maç kaldı ve ligi kazanmak istiyoruz" dedi.

