Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte alınacak tedbirler ve kamu kurumlarına yönelik uygulamalar gündemde yer alıyor. Zirve hazırlıkları kapsamında bazı ilçelerde görev yapan kamu personeline ilişkin 6-12 Temmuz tarihlerinde idari izin yapılacağı öne sürüldü. Vatandaşlar NATO Zirvesi'nin tarihini ve idari izin kararlarının kapsamını araştırıyor.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2026 NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. Ankara'da düzenlenecek kritik toplantı öncesinde güvenlik, ulaşım ve kamu hizmetlerine yönelik planlamalar yapılırken, "NATO Zirvesi ne zaman?" ve "6-12 Temmuz memurlar idari izinli mi?" soruları da gündemdeki yerini koruyor.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

2026 NATO Liderler Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerinin bir araya gelerek küresel güvenlik, savunma politikaları ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde ulaşım, güvenlik ve organizasyon alanlarında kapsamlı hazırlıklar sürerken, başkentte bazı bölgelerde ek tedbirlerin uygulanacağı belirtiliyor. Özellikle liderlerin kullanacağı güzergahlar ve toplantı alanları çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınması bekleniyor. Ankara'daki liderler zirvesi ise son yılların en kapsamlı uluslararası organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

6-12 TEMMUZ MEMURLAR İDARİ İZİNLİ Mİ?

Zirve hazırlıkları kapsamında Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu personeline yönelik idari izin uygulaması gündeme geldi.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu ilçelerde görev yapan kamu çalışanlarının, kritik hizmetlerde görev alan personel hariç olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılması planlanıyor. Ancak uygulamanın kapsamı ve detayları ilgili kurumların duyurularıyla netleşecek.

Sağlık, güvenlik, itfaiye, ulaşım ve benzeri alanlarda görev yapan personelin izin durumunun ise hizmet ihtiyacına göre ayrıca değerlendirileceği belirtiliyor. Bu alanlarda çalışan personelin görev planlamaları ilgili kurumlar tarafından yapılacak.

Öte yandan zirve döneminde Ankara'da bazı etkinliklere yönelik sınırlamalar da gündemde. Sınav, panel, sempozyum, konser, mezuniyet töreni ve benzeri organizasyonlara ilişkin uygulamaların ilgili makamlar tarafından duyurulması bekleniyor.

