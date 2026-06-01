İstanbul'a gelen ABD'li yayıncı Auger, 10 dakikalık mesafe için taksicinin 50 euro talebini kabul etti. O anları saniye saniye kaydeden yayıncı taksicinin pos cihazından 7.300 lira çekmesiyle neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Dün Tershane İstanbul'da dünyaca ünlü rapçi Travis Scott konser verdi. Bilet fiyatlarının 50 bin lirayı aştığı etkinlikte şarkıcının sadece 20 dakika sahnede kalıp yüzünü göstermemesi gündem olurken, konser sonrası yaşanan bazı olaylar da gündem oldu.

KASIMPAŞA'DAN BEŞİKTAŞ'A 2,600 TL İSTEDİ

Travis Scott konserinin ardından Beşiktaş'taki oteline dönmek isteyen ABD'li yayıncı Auger'ın yaşadıkları yankı uyandırdı. Otelinin adını çevirdiği taksiciye gösteren yayıncı, taksicinin onaylamasıyla araca bindi. 10 dakikalık mesafe için "50 euro (2.679,38 TL) alacağım" diyen taksicinin talebi, genç yayıncı tarafından da kabul edildi.

KARTTAN 7.300 LİRA ÇEKTİ

Otelin önüne gelindiğinde ise pos cihazına ödeme yapan genç yayında araçtan iner inmez kazıklandığını anladı. Auger, "7.300 lira... Ne kadar ettiğini bilmiyorum ama sanırım fena kazıklandım. Hesap makinesine 7.300 lira yazdı. 160 dolar! Ne yaşandığını gerçekten anlamadım. 183 dolar ödemişim" ifadelerini kullandı.

O anları kanalında yayınlayan gencin kazıklanması sosyal medyada da gündem oldu. Turislerin bu şekilde dolandırılmasına tepki gösteren kullanıcılar ise taksici hakkında işlem yapılmasını talep etti.

