Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, UEFA Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet sahnelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kutlamalar kapsamında görevlendirilen ekiplere teşekkür eden Macron, "Bu futbol değil, bu spor değil. Yakalanan herkese karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz, bıktık." dedi.

Macron, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazanarak şampiyon olan Fransız takımı Paris Saint-Germain (PSG) oyuncularını başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Macrondan Şampiyonlar Ligi kutlamalarına sert çıkış: Futbol bu değil, bıktık

Fransa Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada, dünkü kutlamalarda çıkan olaylara değinerek, "Paris ve diğer kentlerde gecenin büyük bir kısmında kabul edilemez şiddet sahneleri gördük, buna alışmamızı istemiyorum." dedi.

"BU FUTBOL DEĞİL, GÖRMEK İSTEMİYORUZ, BIKTIK"

Macron, kutlamalar kapsamında söz konusu "tarifsiz" olaylar karşısında görevli olan Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure ve tüm ekiplere teşekkür ederek, "Bu futbol değil, bu spor değil, bu sevdiğimiz şey değil. Yakalanan herkese karşı tavizsiz olacağız. Artık bunu görmek istemiyoruz, bıktık." şeklinde konuştu.

POLİS VE TARAFTARLAR ARASINDAKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, PSG takımının geçit töreni düzenlediği Paris'teki Champs-de-Mars alanı yakınlarında taraftarlar ile polis arasında olay çıktı. Polis, dağıtmak için kovaladığı taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.

Öte yandan, PSG'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tanıtması beklenen Parc des Princes stadının etrafında gerilim yükseldi. Bileti olmayan bazı taraftarlar stada ulaşmak için giriş noktalarını zorlarken, polis duruma müdahale etti.

PSG'NİN ŞAMPİYONLUĞU SONRASI ORTALIK KARIŞTI

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 30 Mayıs'ta İngiliz Arsenal takımını geçerek şampiyon olmuştu. Fransa genelinde PSG'nin galibiyetini kutlamak için vatandaşlar sokağa inerken, 71 kentte taşkınlıklar çıkmıştı. Ülkede yaklaşık 15 kentte dükkanlar yağmalanırken, Paris'te polis ile taraftarlar arasında arbede yaşanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Nunez, çıkan olaylarda ülke genelinde 890 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

