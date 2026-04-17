Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi katıldığı bir organizasyonda, görevde kalma isteğini ilk defa bu kadar net sözlerle ifade etti.

Fenerbahçe'de merakla beklenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 14 Nisan Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak. Başkan Sadettin Saran, aylar önce açıkladığı Olağanüstü Genel Kurul kararı konusunda son durumu camiaya Yüksek Divan'da duyuracak.

Sadettin Saran, 25 Eylül 2025'te başkanlık koltuğuna oturmuştu.

SEÇİM İÇİN 2027 VURGUSU

Sözcü'de yer alan habere göre; dün akşamı Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'na katılan Fenerbahçe Başkanı, görevine devam etmek istediğini net biçimde dile getirdi .

Sadettin Saran, Dernek Başkanı Fatih İnan'ın ev sahipliğinde Fenerbahçe eski yöneticisi Gürel Aydın'ın sahibi olduğu otelde düzenlenen galada, "Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım, 2027'ye kadar kalmayı hak ettik" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası