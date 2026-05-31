İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Shin Bet’te üst düzey görevlerde bulunan Shmuel Ben Ezra’yı İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik bürokrasisinde dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Netanyahu, İsrail iç istihbarat teşkilatı Shin Bet’in eski Operasyonel Teknoloji ve Siber Teknoloji Departmanı Başkanı Shmuel Ben Ezra’yı, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirdi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ben Ezra’nın güvenlik, teknoloji ve siber güvenlik alanlarında 30 yıla yakın deneyime sahip olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ben Ezra’nın İsrail’in savunma sanayiinde önemli bir rol üstlendiği ve özellikle “Arrow 3” füze savunma sisteminin geliştirilmesinde katkılarının bulunduğu ifade edildi. Netanyahu, yeni atamanın İsrail’in güvenlik kapasitesini güçlendireceğini savundu.

Uluslararası alanda dikkat çeken Arrow 3 sistemi, İsrail’in en gelişmiş uzun menzilli hava savunma sistemlerinden biri olarak biliniyor. ABD-İsrail ortak yapımı olan sistemin, özellikle balistik füzelere karşı atmosfer dışı önleme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

