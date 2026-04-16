Yeni bir TFF çıkarmasına hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, bu sefer direkt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek.

Sezon başından beri hakem kararlarından muzdarip Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının iyice kızışmasının ardından işi sıkı tutma kararı aldı.

ADİL BİR YÖNETİM TALEBİ

Yeni bir TFF çıkarmasına hazırlanan sarı lacivertliler bu sefer direkt başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek. Sadettin Saran, Hacıosmanoğlu’na kalan maçlarda adil bir yönetim talebini iletecek ve VAR odasında her kulüpten bir gözlemci yer alması talebini yineleyecek.

