Fenerbahçe'den Riva'ya yeni çıkarma: VAR için gözlemci talebi
Yeni bir TFF çıkarmasına hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, bu sefer direkt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek.
Fenerbahçe, hakem kararlarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle şampiyonluk yarışında adil bir yönetim ve VAR odasına kulüp gözlemcisi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek.
- Fenerbahçe, sezon başından beri hakem kararlarından muzdarip.
- Şampiyonluk yarışının kızışmasının ardından Fenerbahçe, işi sıkı tutma kararı aldı.
- Sarı lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yeni bir çıkarma hazırlığında.
- Sadettin Saran, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek.
- Görüşmede kalan maçlarda adil bir yönetim talebi iletilecek.
- VAR odasında her kulüpten bir gözlemci yer alması talebi yinelecek.
Sezon başından beri hakem kararlarından muzdarip Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının iyice kızışmasının ardından işi sıkı tutma kararı aldı.
ADİL BİR YÖNETİM TALEBİ
Yeni bir TFF çıkarmasına hazırlanan sarı lacivertliler bu sefer direkt başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek. Sadettin Saran, Hacıosmanoğlu’na kalan maçlarda adil bir yönetim talebini iletecek ve VAR odasında her kulüpten bir gözlemci yer alması talebini yineleyecek.
