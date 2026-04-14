Süper Lig'de 12 yıldır hasretini çektiği şampiyonluk için Galatasaray ve Trabzonspor ile kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala dikkat çeken hamlede bulundu. 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bu karar dikkat çekti.

Lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de yönetim, sezonun bitimine 5 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yaptı.

VİDEOLU "HAKEM HATALARI" HAMLESİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, sezon başından bu yana Galatasaray ve kendi maçlarındaki lehte ve aleyhte yapılan hakem hatalarını videolarla TFF'ye sundu. Fenerbahçe'nin puan kaybına yol açan hatalı kararlar da dosyaya eklendi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran

VAR ODASI İÇİN GÖZLEMCİ TALEBİ

16 Nisan Perşembe günü bir defa daha TFF'ye gidip, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek Fenerbahçe yönetimi, kalan 5 haftada adil bir yönetim ve VAR (Video Yardımcı Hakem) odasında her kulüpten 1 gözlemci konulmasını talep edecek.

İbrahim Hacıosmanoğlu

Haberle İlgili Daha Fazlası