SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma: Galatasaray hamlesi ve VAR talebi gündem oldu
Süper Lig'de 12 yıldır hasretini çektiği şampiyonluk için Galatasaray ve Trabzonspor ile kıyasıya bir mücadele veren Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala dikkat çeken hamlede bulundu. 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi bu karar dikkat çekti.
Kaydet
Spor az önce
Lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de yönetimi, hakem hataları konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çıkarma yaptı.
- Fenerbahçe, sezon başından bu yana Galatasaray ve kendi maçlarındaki hakem hatalarını gösteren videoları TFF'ye sundu.
- Kulüp, puan kaybına yol açan hatalı kararların yer aldığı bir dosya da oluşturdu.
- Fenerbahçe yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşerek adil yönetim talep edecek.
- Fenerbahçe, sezonun kalan 5 haftasında VAR odasına her kulüpten bir gözlemci konulmasını talep edecek.
0:00 0:00
1x
VİDEOLU "HAKEM HATALARI" HAMLESİ
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, sezon başından bu yana Galatasaray ve kendi maçlarındaki lehte ve aleyhte yapılan hakem hatalarını videolarla TFF'ye sundu. Fenerbahçe'nin puan kaybına yol açan hatalı kararlar da dosyaya eklendi.
VAR ODASI İÇİN GÖZLEMCİ TALEBİ
16 Nisan Perşembe günü bir defa daha TFF'ye gidip, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek Fenerbahçe yönetimi, kalan 5 haftada adil bir yönetim ve VAR (Video Yardımcı Hakem) odasında her kulüpten 1 gözlemci konulmasını talep edecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR