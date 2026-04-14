Sarı-kırmızılıların Kocaelispor karşısında sürpriz puan kaybı sonrası gözler Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Şampiyonluk yarışında düğümü büyük oranda çözmesi beklenen derbi için konuk ekibin teknik patronu Domenico Tedesco, sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili kararını verdi.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Marco Asensio’nun, Süper Lig'in 31'inci haftasında RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Galatasaray maçına yetişmeyebileceği öğrenildi.

ASENSIO OYNAMAK İSTİYOR

Dizindeki ödem ve şişlik büyük oranda geçen 30 yaşındaki İspanyol yıldız, Chobani Stadyumu'nda 17 Nisa Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymek istiyor.

Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde 24'üncü dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

TEDECO'NUN DERBİ KARARI

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Rizespor ve Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor müsabakalarında riske etmeyeceği Asensio’yu, tam iyileşmemesi halinde Galatasaaray derbisinde de kullanmayacak.

Asensio'nun, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

37 MAÇTA 13 GOL, 14 ASİST

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İspanyol oyuncu, bu sezon 37 maçta görev yaptı. 30 yaşındaki yıldız, sahada kaldığı 2736 dakikada 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

