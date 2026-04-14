F.Bahçeli futbolculara başkan Sadettin Saran’dan müthiş motivasyon. Beşiktaş galibiyetini 1 milyon avroyla ödüllendiren sarı lacivertli yönetim, yılların hasretinin bitmesi hâlinde takıma servet dağıtacak.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Kasımpaşa, Antalya beraberlikleri sonrası Karagümrük’e de kaybedince, Galatasaray’ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Galatasaray’ın üst üste yaşadığı kayıplarla Kanarya’nın hayalleri âdeta aslanın küllerinden doğdu. Bitime 5 hafta kala puan farkı 2’ye düşerken, Fenerbahçe kalan maçlarını kazanması hâlinde tam 11 yıllık şampiyonluk hasretini dindirme fırsatı yakaladı. Sarı lacivertli camiayı coşturan bu fırsattan yönetim de nasibini aldı; başkan Sadettin Saran takıma tarihi bir prim için kolları sıvadı.

‘ÖDEMELERİ YAPIN’

Kurmaylarına bugün itibarıyla oyuncuların tüm alacaklarının ödenmesi talimatını veren Sadettin Saran’ın camianın önde gelen isimlerinin desteğiyle dev prim kararı aldığı öğrenildi. Saran’ın 5’te 5 galibiyet için 10 milyon avroluk primi takıma bizzat açıklayacağı belirtildi. Cuma günü liderlik için sahaya çıkacak sarı lacivertliler, Rize’yi devirerek Gençlerbirliği’yle oynayacağı maç öncesi Galatasaray üzerinde psikolojik baskı oluşturmak istiyor. Camia kırgınlıkları unutup kenetlenirken, Tedesco da “İpler artık elimizde” diyerek oyuncularına moral aşılıyor.

ASENSİO ENDİŞESİ

Beşiktaş maçında sakatlanan Asensio’nun G.Saray maçına yetişmeyebileceği öğrenildi. Dizindeki ödem ve şişlik büyük oranda geçen İspanyol yıldız, Rize karşısında oynamak istiyor. Ancak Tedesco, Rize ve kupadaki Konya maçlarında riske etmeyeceği Asensio’yu tam iyileşmemesi hâlinde G.Saray derbisinde de kullanmayacak.

SKRİNİAR’A KORUMA

Ağrılarına rağmen Kayseri maçının ilk yarısında forma giyen Milan Skriniar’a aktif dinlenme programı uygulanıyor. Savunmanın sigortasından mahrum kalmak istemeyen sarı lacivertliler, kaptanı idmanlara çıkarmıyor. Skriniar sağlığına kavuşana kadar, özel çalışmalarla sadece maçlarda görev yapacak.

