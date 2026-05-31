Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde İHA saldırısı sonrası türbin binasında hasar tespit edildiğini açıkladı. Ajans, sahada radyasyon seviyesinin normal olduğunu bildirirken detaylı inceleme için iç bölümlere erişim talep etti.

UAEA’nın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bilgilendirmede, santralde görev yapan ekibin dün gerçekleşen saldırının ardından türbin binasında inceleme yaptığı ve yapının dış cephesinde hasar tespit edildiği belirtildi.

ERİŞİM TALEBİNDE BULUNULDU

Açıklamada ayrıca binanın birkaç kat yukarısında yer alan metal platformda da hasar oluştuğu, bölgede enkaz parçaları ve yanmış fiber optik kalıntılarının bulunduğu aktarıldı. Ajans, daha ayrıntılı inceleme için binanın iç bölümlerine erişim talebinde bulunduğunu da duyurdu.

İnceleme sırasında ekiplerin yakın bölgede İHA ve karşı ateş sesleri duyduğu, bu nedenle güvenlik protokolleri kapsamında sığınaklara yönlendirildiği ifade edildi. Buna rağmen santral çevresinde radyasyon seviyesinin normal olduğu bildirildi.

"BU SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, saldırının nükleer güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bu tür olayların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın santraldeki türbin binasına isabet ettiğini ve patlama meydana geldiğini açıklamıştı. Açıklamada ana ekipmanın zarar görmediği, ancak türbin odasının duvarında hasar oluştuğu ifade edilmişti.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali, savaşın başlamasının ardından Mart 2022’de Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti.

