'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketlilik sürerken, Gürsel Tekin'den Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalar geldi. Delegeler ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya koyan Tekin, "itirafçılar ve iftiracılar Özel'in arkadaşları" dedi.

'Mutlak butlan' kararının ardından 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne giden Kemal Kılıçdaroğlu, kalabalık bir grup tarafından karanfillerle karşılandı. Tartışmalara ilişkin konuşan ve 'her şeyi anlatacağım' diyen Kılıçdaroğlu, kürsüden partililere hitap etti. 'Delegelere verilen rüşvet' iddialarına ve belediyelere yönelik operasyonlara değinen Kılıçdaroğlu, isim vermeden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Oğuzhan Yalçın'a konuşarak daha önce paylaşılmamış bilgileri aktardı ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’e de çağrıda bulundu.

"DELEGASYONUMUZUN YÜZDE 40'I SORUNLU"

"Hani derler ya taş olsa yarılır. Sayın Kılıçdaroğlu son derece sabırlı" diyen Tekin, "Gerçekten çok sakin bir insan. Tabii bütün bu sürede çokça hikayeler, sorunlar yaşandı ve bu sorunlara sayın Kılıçdaroğlu hiç dahil olmadı. Kendi inisiyatifinin dışında birçok meseleler yaşandı. Örneğin nedir bunlar? Yani ilk kez belki kamuoyu duymuş olacak. Bizim delegasyonumuzun neredeyse %40'ı sorunlu hale gelmiş. Örneğin şu an İstanbul'da 196 delegemiz 'tedbirli' kurultay delegemiz. Yani önümüzdeki günlerde bir kurultay yapma kararı alsak da İstanbul delegesi oy kullanamayacak. 44 delege arkadaşımız tutuklu, cezaevinde. Daha çok yeni 9 delege arkadaşımız tutuklandı, 4 delege arkadaşımız ev hapsine mahkum oldu. 18 kurultay delegesi de ne yazık ki AK Parti'ye katıldı. Şimdi şu tabloyu görebiliyor musunuz? Böyle bir tablonun içinde sayın Kılıçdaroğlu neden bu ağır konuşmaları yaptı derseniz, çünkü kamuoyunun önemli kısmı yaşadığımız bu hikayeleri bilmediği için" ifadelerini kullandı.

"BU ŞAHISLARI NASIL KURULTAYIN ODAK NOKTASINA KOYDUNUZ?"

'Butlan' kararının bir gece yarısı aniden alınmadığını belirten Tekin, şu sözleri sarf etti:

"Özellikle delegeler konusundaki tutuklamalara sebep olan kişilere, şahıslara baktığımız zaman, yani sayın Özgür Özel'in deyimiyle söyleyeyim 'iftiracı ve itirafçı' sayısının kaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların içinde yani delege ile ilgili, kongre takvimi ile ilgili, kongrenin sakatlanması için görev alan, orada para getiren, para götüren, delegeyle ilişki kuran insanların itirafları sonucu bu noktaya geldi. Kim bu itirafçılar? Yani Turgut Koç AK Partili mi? Hayır. Ya da Ertan Yıldız AK Partili mi? Bütün bunlara baktığımızda eğer bunlar AK Partiliyse o zaman sorgulanması gereken sayın Özgür Özel ve Özgür Özel'in yönetimi. Kim bunlar? Nasıl oldu da kurultayımızın odak noktasına bu şahısları koydunuz? Uşak Belediye Başkanı AK Partili mi? Uşak Belediye Başkanı kurultay sürecindeki operasyonu tane tane anlattı. Yaşanan bu sorunları Cumhuriyet Halk Partisi tarafı 'ya bu bizim sorunumuzdur, bu sorunumuzu kendimiz çözelim' deseydi bugün bunların hiçbirisini yaşamamış olduk."

Bu sürecin bu noktaya gelmemesi konusunda önemli gayretleri olduğunu belirten Tekin, "Ama ne yazık ki bırakın bu gayretlerimize cevap vermeyi, bir 5 dakika da olsa sayın Özgür Özel'le konuşma fırsatımız olmadı. Eğer o gün biz İstanbul'a geldiğimiz dönem çok rahatlıkla 45 gün içerisinde İstanbul İl Kongresi'ni yapabilseydik daha sonra da bu butlan meselesinde yani Ankara'da ismi geçen şahıslarla ilgili kendi iç hukuk sistemimizde bir eleme, bir temizlik yapabilseydik kesinlikle bu duruma gelmemiş olurdu. Neden yapılmadı? Niçin olmadı? Gerçekten çok merak ediyorum" dedi.

"NEDEN ARKADAŞLARINIZA SAHİP ÇIKMIYORSUNUZ?"

Tekin, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Daha çok yeni, yani 10 gün önce 13 tane delegemiz gözaltına aldı ve tutuklandı. Eğer gerçekten bu arkadaşlarımız haksız bir şekilde tutuklanıyorsa hepimizin bunlara kalkan olması lazım. Ama bugüne kadar yani son 10 güne baktığınızda sayın Özgür Özel ve yönetiminin bu tutuklamalarla ilgili bir tek beyanları yok. Haklı mı, haksız mı? Belki de haksız bir şekilde tutuklanmıştır. Neden arkadaşlarınıza sahip çıkmıyorsunuz? Eğer sahip çıkmıyorsanız o zaman bu işlenmiş suçu biliyorsunuz demek. 44 tane arkadaşımız tutuklu. 163 delegemiz Türkiye coğrafyasında maalesef soruşturma dosyasının içinde. Dört tane il başkanımız tutuklu. Dünyanın hiçbir siyasi hareketinde olmayan bir sorunla parti karşı karşıya. Ondan sonra çıkıp efendim Kılıçdaroğlu ile ilgili 'neden bu cümleleri kullandı' derseniz o zaman gerçekten bu olup bitenlerden ya haberdar değilsiniz, haberdar olanlar tabii ki sesini çıkarmayacak ama gazetecilerin, televizyoncuların, özellikle bir kısım kendisine hukukçuyum diyenlerin yorumlarını dinlerken hayretler içinde dinliyorum. Ya bu tablo içerisinde sizin yeni bir kongre, yeni bir kurultay yapma şansınız var mı? Yani bunları hiç olmamış gibi davranarak, e yaparsınız. İki tane yaptınız. Hadi üçüncüsünü yapıverin. Sonuçta o mahkemelerde o dosyalar sonuçlanmadığı sürece siz bu sorunla sürekli karşı karşıya kalırsınız."

"İTİRAFÇILAR, İFTİRACILAR SİZİN ARKADAŞLARINIZ"

Partinin önündeki sürece değinen Tekin, çok çarpıcı ifadeler kullandı. "Sayın Özgür Özel ve etrafındaki şurakası, bu kurultayla ilgili, kongre ile ilgili AK Parti'nin yapmış olduğu bir operasyonu maddi delillerle ortaya koysun, hepimiz kendimizi kalkan ederiz" diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani itirafçı sizin arkadaşlarınız, iftiracılar sizin arkadaşlarınız, delege alan, delege satan sizin arkadaşlarınız, bu mahkemeye başvuranlar sizin arkadaşlarınız. Bütün buraya baktığımızda bunların hepsini görmemezlikten gelirseniz yapacağınız bir tek şey var. Sizi var eden eski genel başkanınıza insanoğlunun ağzına alamayacağı çirkin rezil cümleleri kullanır hale gelirsin. Bu çaresizliktir. Cumhuriyet Halk Partisi çaresiz değildir. Elbette çaresi vardır. Önümüzdeki günlerde çok kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde 81 ilimizde kongrelerimizi yapacağız. kurultay delegelerimizi seçtireceğiz. Tertemiz bir sayfa açacağız. Bu sayfa içerisinde her arkadaşımız çok rahatlıkla genel başkan seçilebilir."

