Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın yakın zamanda insansız hava araçları ve füze sistemleriyle geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirebileceğini öne sürdü. Ukrayna, olası saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günlük görüntülü mesajında savaşın son durumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Zelenskiy, Rus ordusunun yoğun hava saldırıları için hazırlık yaptığını ifade etti.

"İSTİHBARATIMIZ VAR"

Zelenskiy, “Rusya’nın yeni ve kapsamlı bir saldırı hazırladığını kanıtlayan istihbaratımız var” diyerek Ukrayna’nın olası saldırılara karşı teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin hazır durumda olduğunu vurgulayan Zelenskiy, ABD ve müttefik ülkelerden hava savunma füzeleri konusunda destek talebinde bulundu.

"BU GECE VEYA YARIN GECE..."

Öte yandan CBS News’e de konuşan Ukrayna lideri, saldırı riskinin çok yakın olduğunu belirterek, “Rusya’nın bu gece veya yarın gece insansız hava araçları, seyir füzeleri ve balistik füzelerle büyük bir saldırı düzenlemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li yetkililerle yaptığı görüşmede Ukrayna’daki askeri hedeflere yönelik saldırıların artabileceği yönünde mesajlar verdiği ve bazı ülkelerin diplomatik personelini Kiev’den çekmesi yönünde tavsiyede bulunulduğu da hatırlatıldı.

Bölgede gerilimin yükseldiği bir dönemde yapılan açıklamalar, savaşın seyrine ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

