Artvin'de heyelan! Dev kayalar yolcu otobüsünün yanı başına düştü
Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri yola düştü. Olay anında bölgede bulunan yolcu otobüsü şans eseri zarar görmezken, sokak trafiğe kapatıldı.
Orta Hopa Mahallesi'ndeki dik bir yamaçtan kopan dev kaya parçaları, büyük bir gürültüyle sokağın ortasına düştü.
Heyelan sonucu sokak tamamen trafiğe kapandı. Heyelan anında düşen kaya parçaları, sokağın kenarında bulunan bir metal aydınlatma direğini devirdi.
Heyelanda can kaybı yaralanma yaşanmazken heyelanın hemen yakınında park halinde bulunan bir yolcu otobüsü de şans eseri zarar görmedi.
Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak sokağa şerit çekti ve trafiğe kapattı.