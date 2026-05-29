Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler piyasalardaki hareketliliği artırdı. Son olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, müzakerelerde İran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını açıklaması altın fiyatlarının da yönünü etkiledi. Gram altın bugün 6.696 TL seviyesinde seyrederken, ons altın ise 4.538 dolar seviyesinde fiyatlandı. Gözler ise altın fiyatlarının bundan sonraki seyrine çevrildi.

Gram altında 10 bin TL senaryosu! "ALTIN 6.650'LER SEVİYESİNİ GÖRDÜ" CNN Türk yayınında konuşan ekonomist Muhammet Bayram, altının son durumuna ve geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Çok kırılgan bir yapıda ilerliyor ateşkes" diyen Bayram, "Baktığımızda ABD donanması kendilerine gelen bir İHA'yı durdurmak için ateş açtı ve bu da altına maalesef olumsuz yansıdı. Geçtiğimiz iki gün içerisinde ve 6.400'lere kadar inen gram altın seviyesini gördük. Ama şu anda olumlu haberlerin gelmesiyle beraber, ki özellikle JD Vance'in de açıklaması var son dakikalarda 'İran'la anlaşmaya çok yakınız' şeklinde, sadece işte nükleerle alakalı bazı konu başlıklarında görüş ayrılıklarımız var diyor ve bununla beraber de 6.650'ler seviyesine kadar geldi gram altın" ifadelerini kullandı.

Gram altında 10 bin TL senaryosu! "ALTIN FİYATLARINA OLUMLU YANSIYACAKTIR" Bayram, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayı içerisinde yani ateşkes sürecinin artık yoğunlaştığı dönem içerisinde her hafta bir iniş ve çıkışla karşıladı bizi altın. Baktığımızda 11 Mayıs'ta dibi gören, tekrar ondan sonra 19 Mayıs'ta tekrar 6.700'lere kadar yükselen bir altın vardı. Yine bugünlerde tekrar bir dip yaparak tekrar çıkacak. Yani o yüzden yatırımcı aslında altında hep bahsetmiş olduğumuz gibi yani bu savaşın seyrini takip etmekle birlikte altın aslında seviyesine karar verebilir. Baktığımızda tabii JD Vance'in açıklaması, "İran'la anlaşmaya çok yakınız, hatta Trump'ın son onayı bekleniyor" şeklinde haber akışları var. Yani artık savaş bitti diyebiliriz neredeyse. İran tarafından da açıklamalar var. İran da diyor ki son 23 saatte 24 tane düşman ülkelere ait olmayan ticari gemilerin geçişlerine izin verildi diyor. Yani aslında İran da Hürmüz Boğazı'nı biraz daha gevşetmiş durumda. Bu da tabii altın fiyatlarına olumlu yansıyacaktır."

Gram altında 10 bin TL senaryosu! "SAVAŞIN FATURASI ENFLASYON OLARAK DÖNECEK" Savaşın maliyetinin emtialara yansıdığını söyleyen uzman isim, "Hem gümüşün fiyatı olsun, hem alüminyum fiyatları olsun, hem bakır fiyatları olsun... Bunlar etkilendi ve bununla birlikte hem Avrupa Merkez Bankası'nda hem de FED'de faiz artırım söylemleri çoğalmaya başladı. Yani savaşın faturası aslında bütün küresel ekonomiye enflasyon olarak geri dönecek. Bu da maalesef altına orta ve uzun vadede olumsuz yansıyacaktır" dedi.

Gram altında 10 bin TL senaryosu! "BU SAATTEN SONRA İŞLER KOLAY OLMAYACAK" Bu durumun nedenlerini açıklayan Bayram, şu ifadeleri kullandı: "Neden? Şimdi eğer bir savaş ortamı olmasaydı altını takip edeceğimiz şey de FED'in faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri şeklindeydi. Ama şu anda baktığımızda savaş fiyatlamasından kaynaklı altın kendine bir yön bulmaya çalışıyor. Yani en son pik yaptığında mayıs ayında 6.700'ler seviyesine kadar gelmişti. Ama kalıcı bir şekilde ateşkesin devamı sağlanır ve savaş sona ererse tabii bu kısa bir sürede gram altının 7.300'ler seviyesine kadar tırmanacağı anlamına gelir.

Gram altında 10 bin TL senaryosu! Tabii orta vadede ne olacak? Orta vadede işte bu savaşın enflasyonist etkisi hala devam ediyor. Hem gıda fiyatlarında, bakın ABD mortgage kredilerinde faizler çok yükseldi, 0.38'lik bir yükseliş var, 30 yıllık vadede bu mortgage kredisinde 0.38'lik bir yükseliş ciddi bir maliyet demek. Bu da tabii Amerikan ekonomisine yansıyacak, Kasım ayında seçimler var, ona yansıyacak. O yüzden işler kolay olmayacak bu saatten sonra. Hürmüz Boğazı dünyadaki şu ana kadar görülen en büyük enerji krizini tetikledi ve bu da başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaları enflasyon olarak etkiledi. Enflasyon olarak etkilemesinden dolayı da artık ülke Merkez Bankaları faiz artıracağı için altının fiyatları o istediğimiz seyre gelmeyebilir."

Gram altında 10 bin TL senaryosu! "ALTIN 10 BİN TL'Yİ GÖRÜR MÜ?" Peki gram altın 10 bin TL seviyelerini görür mü? Muhammet Bayram, merak edilen konuya değindi ve kritik açıklamalarda bulundu. Bayram, "Sene başında Hürmüz Boğazı, işte 28 Şubat tarihinden önce biz altının fiyatlarının yıl sonu itibarıyla 8.500 ila 10.000 TL olması civarını öngörüyorduk. Ama şu anda FED'in de özellikle faiz indirimine gitmemesi, diğer Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmemesi tabii yıl sonu 10.000 TL fiyatlarını biraz daha hayali olarak ön plana çıkartıyor. Ama sene sonu itibarıyla yine 8.500'ler TL civarında gram altın seviyesini öngörüyoruz" dedi.

