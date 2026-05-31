Geçtiğimiz günlerde mide kanaması nedeniyle tedavi gören şarkıcı Haluk Levent, Tokat’taki konserinde yeniden rahatsızlandı. Ünlü sanatçı sahnede yaşadığı ağrı nedeniyle konseri yarıda kesmek zorunda kaldı.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen sanatçı, tedavisinin ardından geçtiğimiz cuma günü taburcu edilmişti.

SAHNEDE RAHATSIZLANDI

Sağlık durumu nedeniyle dinlenmesi yönünde uyarılarda bulunulan Haluk Levent, buna rağmen Tokat’ta sahne aldı. Ancak konser sırasında yeniden rahatsızlanan sanatçı, performansını yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Sahnede kısa süreli ara veren Levent, kendisini izlemeye gelen dinleyicilere “Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam olur mu?” sözleriyle seslendi.

Sanatçının sağlık durumu nedeniyle konserine devam edememesi endişeye neden olurken, izleyiciler de alkışlarıyla Levent'e destek verdi.

